花蓮罷傅 沈伯洋：拚週末跨二階門檻

花蓮罷免傅崐萁民團微光花蓮衝到一萬七千份連署書，民進黨立委沈伯洋昨率隊在市場掃街最後衝刺。（記者花孟璟攝）

2025/04/13 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團「微光花蓮」統計，二階段罷免連署至十一日已破一萬七千份，達到門檻九成、安全份數七成，民進黨立委沈伯洋等人率隊，昨在花蓮市人潮最多的重慶市場掃街最後衝刺。沈說，沒有破二階、就沒有最後的投票，「希望這週末就能直接衝破二階門檻一萬九千份」，往安全水位二．五萬份邁進。

全國各縣市大罷免進入最後收件衝刺，沈伯洋前晚在台東支援「挫賓」，昨到花蓮「拔傅」，會同「微光花蓮」志工，以及民進黨組織部主任張志豪、青年部主任黃聖文、客家部代理主任黃駿翔等，前進花蓮人氣早市重慶市場徒步掃街，吸引不少民眾上前索取連署書。

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沈伯洋說，花蓮是全台大罷免重中之重，立法院藍白在傅崐萁主導下毀憲亂政，許多花蓮人期盼改變，民進黨、無黨籍、還有議長張峻登高一呼，集結正藍、反共的力量，這也是花蓮罷團能衝破一萬七千份連署書的原因，罷傅已是花蓮人共識。

沈伯洋指出，花蓮罷免民調顯示支持改變的人過半，希望週末一鼓作氣衝破一萬九千份門檻。他透露，全國各罷團不少應已至門檻，但大家都仍持續衝刺保險份數，畢竟不少地方選委會是藍營執政縣市，會有刁難狀況，所以公民團體希望能衝到二．五萬份。

他呼籲，花蓮查水表案已經被收押，且檢調也盯著看，請大家簽連署書不用害怕，這兩天在花蓮搖下車窗、打招呼的民眾明顯變多，「微光已經變成曙光了！」

不過，這幾天微光團隊整理資料時發現，清明連假期間有「錯誤格式的空白連署書」在坊間流通，加上花蓮常有人留下連署書後趕緊離開，無法在場更正。罷團表示，如果擔心自己那份格式有錯，建議可以直接上微光官網下載，以電腦繕打後列印、簽名，交給居住地的罷免團體或民進黨議員，造冊時會把重複的剔除。

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