朱：國難當頭 賴和民進黨還在推大罷免

國民黨主席朱立倫昨出席「還錢於民」政策說明會桃園市蘆竹場，他痛批民進黨國難當頭，只有賴清德總統與民進黨還堅持推動大罷免。（記者周敏鴻攝）

2025/04/13 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨主席朱立倫昨天出席「還錢於民」政策說明會桃園市蘆竹場。朱強調，日本、新加坡等國都將關稅戰當成國難，關稅戰對台灣產業衝擊也可說是國難當頭，只有賴清德總統與民進黨沒這樣想，還堅持推動大罷免，似乎只要罷免國民黨，關稅、經濟問題都不重要，兩岸會不會打仗也不重要了。

朱立倫昨專程為面臨罷免危機的黨籍立委牛煦庭站台。他說，國民黨立委都是為台灣，民進黨則每天在搞政治鬥爭，希望與國民黨站在一起的民眾，要大聲喊出「我們不同意大罷免」。

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朱立倫預言，「除了關稅戰，匯率戰也要開始了」，美國要求新台幣要升值十％到廿％，屆時台灣產業的價格就會比別人貴，沒有競爭力，出口就完蛋了；台灣的外匯存底五七八○億餘元，九成二左右是買美國公債，若美國要將短期公債變成長期、利率變成零，甚至要求台灣付保管費，對我國的衝擊將非常大。

朱立倫說，面對美國關稅戰，賴清德要組「投資美國隊」、「購買美國隊」，難道賴沒想清楚，我們是台灣隊、是中華民國？賴要顧的應該是我們才對。

媒體追問，如何看待台灣與美國展開關稅談判？朱回應，這是好事，但政府別忘了，談判過程中，台灣要付出多少代價，這是全民最密切關心的議題。

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