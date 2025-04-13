為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    接力達陣 罷王鴻薇二階也過門檻

    罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」昨宣布，已收到超過三．五萬份連署書，通過二萬七七三三份的二階門檻。（資料照）

    罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」昨宣布，已收到超過三．五萬份連署書，通過二萬七七三三份的二階門檻。（資料照）

    2025/04/13 05:30

    〔記者林承鴻、劉宛琳／台北報導〕全台大罷免二階連署期限進入倒數，罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」昨宣布，已收到超過三．五萬份連署書，通過二萬七七三三份的二階門檻，距離目標的四．五萬份僅剩最後一哩路。王鴻薇對此表示，她絕不怕接受任何考驗，會以最正面的態度迎戰。

    罷免王鴻薇二階通過門檻為二萬七七三三份，「山除薇害」已收超過三．五萬份，代表已過二階門檻。「山除薇害」感謝罷團志工與選民的支持，持續努力並預祝大罷免成功。

    「山除薇害」表示，有感很多志工心理壓力大，除了面對民眾關心也承擔騷擾風險，所以選擇在這個時間點宣布達標三．五萬份，希望各方都能稍稍減低壓力，並在剩餘兩週的收件時間中，繼續往四．五萬份的目標前進。

    已收逾三．五萬份

    對於罷團昨宣布二階連署達標，王鴻薇說，她過去一直站在人民第一線，揭發民進黨各種弊端，她做為指標性人物，自始至終就預設二階通過，自惡罷開始至今，這些青鳥、側翼、罷免團體結合民進黨黨公職，全面啟動推行惡罷，執政黨立委癱瘓國會，裡應外合，傷害台灣社會，影響國家甚鉅。

    王強調，她會以最正面的態度迎戰，以九成的政見達成率、已推動的各項民生法案來面對，一定會以政見和最扎實的服務，不辜負選民的支持，支持她就請出門投下反對罷免票，千萬不要讓仇恨的沉默螺旋主宰人民的生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播