接力達陣 罷王鴻薇二階也過門檻

罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」昨宣布，已收到超過三．五萬份連署書，通過二萬七七三三份的二階門檻。（資料照）

2025/04/13 05:30

〔記者林承鴻、劉宛琳／台北報導〕全台大罷免二階連署期限進入倒數，罷免國民黨立委王鴻薇團隊「山除薇害」昨宣布，已收到超過三．五萬份連署書，通過二萬七七三三份的二階門檻，距離目標的四．五萬份僅剩最後一哩路。王鴻薇對此表示，她絕不怕接受任何考驗，會以最正面的態度迎戰。

罷免王鴻薇二階通過門檻為二萬七七三三份，「山除薇害」已收超過三．五萬份，代表已過二階門檻。「山除薇害」感謝罷團志工與選民的支持，持續努力並預祝大罷免成功。

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「山除薇害」表示，有感很多志工心理壓力大，除了面對民眾關心也承擔騷擾風險，所以選擇在這個時間點宣布達標三．五萬份，希望各方都能稍稍減低壓力，並在剩餘兩週的收件時間中，繼續往四．五萬份的目標前進。

已收逾三．五萬份

對於罷團昨宣布二階連署達標，王鴻薇說，她過去一直站在人民第一線，揭發民進黨各種弊端，她做為指標性人物，自始至終就預設二階通過，自惡罷開始至今，這些青鳥、側翼、罷免團體結合民進黨黨公職，全面啟動推行惡罷，執政黨立委癱瘓國會，裡應外合，傷害台灣社會，影響國家甚鉅。

王強調，她會以最正面的態度迎戰，以九成的政見達成率、已推動的各項民生法案來面對，一定會以政見和最扎實的服務，不辜負選民的支持，支持她就請出門投下反對罷免票，千萬不要讓仇恨的沉默螺旋主宰人民的生活。

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