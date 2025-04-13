美關稅談判》卓：全力反傾銷 阻中國洗產地

行政院長卓榮泰昨在新竹強調，會全力防中國洗產地及反傾銷，吸引數千名民眾到場。（記者洪美秀攝）

2025/04/13 05:30

「人民是頭家」宣講強調 絕不允許中國低價品打擊台灣產業

〔記者洪美秀／新竹報導〕民進黨「人民是頭家」政策宣講，昨天在新竹市指澤宮壓軸登場。行政院長卓榮泰說，面對美國對等關稅雖暫時有九十天黃金時間，行政團隊已提出九大面向、廿項措施及八八○億特別方案，台灣要肩負「反洗產地」重任，MIT（Made in Taiwan）絕對不能有MIC（Made in China）在裡面。

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MIT裡絕不能有MIC

卓榮泰指出，這幾年台灣對美國的出口成長翻倍，對南向國家成長超過六成，對歐洲國家的出口也成長五成，但對中國出口占比已降到廿年來最低，基於國家經濟安全、全世界貿易秩序，台灣對中國的出口只會再降低。

卓榮泰說，美國對台灣雖暫時維持十％的基礎關稅，但行政團隊已提出九大面向、廿項措施，且台美雙方的談判團隊已展開第一次視訊會議。他知道台灣對美國電子產業、資通訊產業、金屬鋼鐵產業以及運輸車用零元件、機械產業輸出非常多，任何關稅調降，對產業經營和經濟都影響非常大；不只工業，農業也會受到很大的衝擊，政府一定會照顧農民，依國家最高需求、最高利益進行談判。

農業也會受到衝擊

政府一定照顧農民

此外，美方很在意台灣或其他國家為中國產品洗產地，導致中國產品違規轉運到美國及其他國家。他已向全國業者呼籲，站在先進聯盟貿易秩序的國家中，台灣一定要肩負起反洗產地運動責任，希望經過台灣出口的產品，都是台灣國人的結晶，都是MIT，絕對不能有MIC在裡面，台灣一定要擦亮招牌、打擊冒牌。

卓榮泰指出，政府已注意到，當中國產品因高關稅無法進入美國時，就會四處流竄，可能到南向國家、甚至台灣，因此政府會啟動更嚴格的反傾銷調查，絕不允許中國低價產品打擊台灣的產業。

除了卓榮泰，包括民進黨秘書長林右昌、勞動部長洪申翰、立委沈伯洋、吳思瑤和民進黨新竹縣市議員，新竹雙罷總部發言人、法律學者林志潔都到場，提到此次民進黨支持公民團體大罷免行動，就是要阻止中共對台灣民主的干預，除號召大罷免二階連署，更要讓新竹雙罷（高虹安、鄭正鈐）衝高連署份數，全民罷掉與中國唱和的舔共立委，沒有二階連署就沒有三階罷免投票。

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