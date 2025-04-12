北市議會赴上海考察 遭調查局約談

2025/04/12 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市議員秦慧珠昨天揭露，市議會民政委員會六名議員與市府官員約卅人，上個月赴中國上海考察，卻遭到調查局詢問約談；到議會施政報告並答詢的台北市長蔣萬安證實此事，強調行程有經中央核備，依照規定、程序進行，調查人員向市府官員詢問，會讓外界產生製造寒蟬效應的疑慮。

蔣萬安︰恐製造寒蟬效應

秦慧珠指出，原民會、青年局以及公訓處主辦的議會考察團約卅人，於三月廿五日至廿九日赴上海考察；廿八日團還在上海，市府法務局聯絡人就接到調查局人員電話，詢問考察行程、會見名單等。考察結束後返台首個工作日、三月卅一日，調查局人員直接到市府政風處，未出示證件，僅憑一張名片，就要問考察是否有會見核備名單以外的人；四月一日，又約談青年局人員，連議員也有接到電話。

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秦慧珠批評，調查行動僅憑一張名片就跑到政風室指名要人報告，已經越權，反問蔣萬安，若照這標準，他赴上海雙城論壇回來也要被約談？市府應強烈譴責抗議。

蔣萬安證實有調查員向政風處、法務局、青年局詢問，之前無此先例，容易讓外界產生要造成寒蟬效應的疑慮；他強調，議會考察行之有年，都有向陸委會報備行程，依規定、程序進行。

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