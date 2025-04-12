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    大巨蛋又漏水沒開罰 蔣萬安︰納績效評估

    台北市大巨蛋3月30日再傳漏水卻未開罰，民眾黨議員陳宥丞批市長蔣萬安「漏一次罰一次」的承諾，質疑存心放水。（資料照）

    台北市大巨蛋3月30日再傳漏水卻未開罰，民眾黨議員陳宥丞批市長蔣萬安「漏一次罰一次」的承諾，質疑存心放水。（資料照）

    2025/04/12 05:30

    議員轟蔣放水 體育局表示零星個案影響很小

    〔記者林承鴻／台北報導〕台北市大巨蛋三月卅日再傳漏水，體育局以「零星個案、影響很小」為由未開罰，民眾黨市議員陳宥丞痛批打臉台北市長蔣萬安「漏一次罰一次」的承諾，質疑存心放水；蔣萬安表示，漏水會納入營運績效評估。另對知名歌手蔡琴說「一點都不期待」在大巨蛋辦演唱會，蔣萬安表示是因長輩爬樓梯不方便，後續會檢視相關場地安排，規劃更友善的動線。

    陳宥丞︰蔣漏一次罰一次承諾 是空話

    陳宥丞昨質詢時指出，蔣萬安先前公開表示，只要發現大巨蛋漏水，一天就罰十萬元，但上月卅日的中華職棒例行賽，大巨蛋漏水，體育局卻未罰，質疑「漏一次罰一次」的承諾是騙市民的空話，還是存心放水？要求盡速開罰，並且補正施政報告，說清楚防範漏水的因應措施與考核標準。

    土木技師公會現勘 漏水已改善

    蔣萬安表示，之前漏水影響範圍很大，這次很小，體育局依照合約認為不用罰，二月請土木技師公會現勘，結案報告認為漏水情形已改善，後續會照合約規範，「可以罰一定開罰」，漏水會納入營運績效評估。體育局補充說，三月卅日當天即要求遠雄會同中職協助觀眾換位保障權益，漏水區域已改善未再有漏水，因此未罰。

    座位太陡 蔡琴不在大巨蛋辦演唱

    此外，蔡琴透露「一點都不期待」在大巨蛋舉辦演唱會，原因是座位太陡，對她相對年齡層偏高的歌迷不友善；蔣萬安昨表示，未來會檢視相關場地，若是有較多長輩參與的活動，動線要規劃得更友善。

    民進黨議員陳賢蔚指出，北市目前可容納一萬人以上的場館都不是為演唱會等活動打造。南港展覽館為全平面，視野不好；小巨蛋禁止跳動，高層席位階梯陡峭；大巨蛋遇雨會漏水。期待蔣萬安能規劃一處完善的大型表演場館，彌補運動場館辦演唱會的不足。

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