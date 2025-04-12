關稅對策 蔣萬安挨批吵聲量、舊內容

民進黨市議員許淑華，就川普關稅議題與台北市長蔣萬安在議會質詢中爭鋒相對。（記者田裕華攝）

2025/04/12 05:30

議員質疑措施「舊瓶裝新酒」 蔣不滿用詞要求收回指控

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安連續兩天到議會進行施政報告及答詢，昨過程一度火爆，對許淑華質疑關稅對策「炒作聲量」、「舊瓶裝新酒」，要許淑華收回指控；簡舒培詢問「是哪個國家要消滅中華民國」，則稱是「民進黨跟共產黨」，反嗆簡舒培說「民進黨才是共產黨的走狗。」

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許淑華︰面對監督蔣態度不及格

許淑華針對北北基桃四縣市會議共識，質疑與過去政策相似度高，蔣萬安不滿簡報資料上「既有措施炒作聲量」、「舊瓶裝新酒」用詞，指行政院的方案才是舊瓶裝新酒，連細節都沒有，要許淑華向同黨的行政院長卓榮泰反映。

許淑華強調，她以市議員的身分跟市長討論市政，蔣萬安一直扯中央沒有意義，不要老是推責中央。蔣萬安反問「為何要說炒作聲量、舊瓶裝新酒？」認為許淑華降稅的建議很好，「那中央也可以降稅啊！」台北市「一年卅四億願意拿出來，行政院願不願意？一毛不拔！」許淑華不滿的表示，蔣萬安面對監督的態度非常不及格。

「消滅中華民國」 簡舒培與蔣交鋒

接著質詢的簡舒培說，國民黨應對高關稅的對策是開放中客跟普發一萬；但中客來台不會改善關稅衝擊，也沒有其他國家把期待放在中國；蔣萬安回應，開放觀光客是對策的一環。

簡舒培話鋒一轉說，之前蔣萬安答不出「哪個國家要消滅中華民國」的影片，近期被退將丘衛邦拿來批評「國民黨是共產黨走狗」；蔣萬安答說，要消滅中華民國的是民進黨跟共產黨，兩人交鋒不斷，簡舒培再提蔣萬安挺區桂芝的言論，就是丘衛邦口中「中共的走狗」，蔣萬安反嗆，「民進黨才是跟共諜在一起，共產黨的走狗」，共諜就在民進黨立委辦公室、院長身邊、在國安會秘書長身邊，「你們一句批評、譴責都不敢」。

陳賢蔚︰蔣反質詢 違反議事規則

同一組最後質詢的陳賢蔚表示，不想跟胡說八道、滿口莫名其妙、精神異常的蔣萬安對話，要蔣萬安回座等待下次質詢；陳賢蔚會後表示，蔣萬安違反議事規則，頻頻反質詢占用議員時間，是失職；還公然指稱民進黨是共產黨走狗、養共諜、要消滅中華民國等不實抹黑，是失格；屢屢打斷質詢、大呼小叫跳針，是失態。

台北市長蔣萬安赴議會進行施政報告並接受議員質詢。（記者田裕華攝）

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