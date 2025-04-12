揪團赴中接受招待 新北里長判1年半

國民黨籍新北市永和區永樂里長許政鎧邀新北十二名里長赴中接受落地招待，新北地院依反滲透法「受滲透來源資助交付不正利益」罪，判處一年六月徒刑，褫奪公權兩年。（資料照）

2025/04/12 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨籍新北市永和區永樂里長許政鎧與其在中國經商的姑姑陳麗霞，前年受中國昆山市台辦及張浦台商協會會長郭恒嘉、總幹事鍾明華委託，出面邀約新北十二名里長前往中國接受落地招待，食宿、機票全免，台辦官員並趁機宣傳「要支持國民黨及國民黨候選人」等，意圖影響總統及立委選舉，新北地院依反滲透法「受滲透來源資助交付不正利益」罪，判處許男及陳女各一年六月徒刑，均褫奪公權兩年。

許政鎧觸犯反滲透法

檢調追查，陳麗霞是江蘇省昆山市富開揚五金製品公司總經理及張浦台商協會理事，前年八、九月間，她與許政鎧邀約新北市里長及其眷屬前往中國接受落地招待，里長完全免費，眷屬須自付一萬七千多元機票錢，但食宿免費。

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檢調查出，前年十一月廿一日，許男帶著十二名里長及其五名眷屬飛往上海虹橋機場接受四天三夜免費招待，期間前往昆山市、常熟市、無錫市等地旅遊，昆山市台辦秘書科科員接機並全程陪同，且江蘇省一級巡視員、聯絡處正副處長、泰州市台辦副主任、昆山市台辦主任、無錫市台辦主任等人，在餐敘或隨同參訪時宣傳「藍白合國民黨比較有機會、要支持國民黨及國民黨推出的候選人、不要投給民進黨」等，意圖影響選舉。

合議庭認為，兩人知悉中共是我國境外敵對勢力政府，長期在軍事上威脅我國國安，亦藉由多方面滲透台灣社會，企圖干預、破壞我國自由民主憲政秩序及社會安定，竟仍受台辦指示、委託、資助，落地招待本案團員，並宣傳上述言論，妨害選舉投票的公正及公平性，且對選舉及民主法治危害重大，加上兩人在審理時改口否認犯行，因此做出以上判決。

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