國防預算占GDP三％ 卓揆：國家足以承擔且需要

行政院長卓榮泰昨在立院答詢指出，基於國家財政能力的評估、現所需國防能量，以及能夠採購的項目，政府認為朝GDP三％目標前進，是國家足以承擔且需要的。（記者塗建榮攝）

2025/04/12 05:30

〔記者方瑋立、劉宛琳／台北報導〕民進黨立委昨在立法院質詢時關切，我國國防預算占GDP的目標是三％，美方人員認為台灣應和美國一樣提升至三．四％，是否可行？行政院長卓榮泰答詢指出，基於國家財政能力的評估、現所需國防能量，以及能夠採購的項目，政府認為朝GDP三％目標前進，是國家足以承擔且需要的。

立委籲改商售 可納入對美採購金額

美國五角大廈顧問梅惠琳上月下旬在參院外交委員會聽證會上表示，台灣經濟無法維持國防支出占GDP十％，但至少應與美國一樣占三．四％。

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針對我國擴大對美採購策略，民進黨立委邱志偉質詢，目前國防預算占GDP的目標是三％，美國相關人員認為台灣應和美國一樣、循序漸進提升至三．四％，是否可行？

卓揆回應，基於國家自己財政能力的評估、現所需國防能量，以及能夠採購的項目，政府認為今年度依照總統賴清德所說的朝GDP三％目標前進，是國家足以承擔且需要的。

邱志偉也指出，政府在加強對美採購的部分，如果未來台灣對美軍購，非屬尖端、機敏性如F-35戰機軍備，應考量多從軍售（FMS）改為商售（DCS）管道，即可納入對美採購金額計算。卓榮泰答詢說，會在談判過程中逐一清點，「政府是一體的，國家利益是唯一的思考方向」。

軍事服務採購方面，卓揆表示，國防預算的定義應不是這麼侷限，有些國家包括美國，連退伍軍人福利也納入計算，因此他認為，軍事服務項目也在廣泛計算內，若連動性較強，政府也會積極爭取。

民進黨立委鍾佳濱質詢時也問，政府是否會買F-35？卓榮泰重申，需視國家財政能力與國防需求。

另對國民黨立委陳玉珍提出「離島建設條例部分條文修正草案」，綠營憂心恐為中國洗產地。民進黨立委吳思瑤詢問卓榮泰是否支持撤案？卓揆說，當然願意支持立法院力爭保障國家和經濟安全，現在正在進行談判及和世界溝通當中，我們堅持台灣就是台灣隊，台灣就是世界隊，「不會是中國隊」。

卓指離島條例開放中資 「萬萬不行」

卓榮泰指出，條例內容讓中資進到離島來，這萬萬不行，政府會提防；如果未來涉及洗產地，又是在這次世界對等關稅貿易、美國很在意的違規運轉等，也會全力來防堵。

經濟部長郭智輝表示，針對不當轉運貨物，經濟部有五項措施。第一，加強對中國貨品進口台灣以及出口美國的監測；第二，加強對業者的宣導；第三，建立違規業者的名單；第四，再犯裁罰從嚴；第五，運用反傾銷措施，充分調查來台洗產地。

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