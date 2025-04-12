AIT前處長酈英傑：台軍費拉高至GDP10% 不實際

AIT前處長酈英傑表示，要求台灣把國防預算拉高到GDP10%是不實際 的。（資料照）

2025/04/12 05:30

〔政治中心／綜合報導〕台灣軍費的國內生產毛額（GDP）占比近來成為美方關注焦點之一，美國準國防部次長柯伯吉認為台灣國防預算應該接近GDP的十％。AIT前處長酈英傑美東時間十日表示，目前台灣軍費的GDP占比可能未包含投入於民防的開支，沒有必要太糾結這個數字，且台灣把軍費拉高到GDP十％是不實際的。

目前GDP占比 可能未包含民防開支

適逢台灣關係法四十六週年，中央社報導，華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）舉辦座談會。有關台灣國防預算的GDP占比，酈英傑與會指出，台灣當前的軍費占比可能不含投入民防的開支，而台灣的全社會韌性計畫又是整體防禦戰略的一環。「因此，我不認為我們應過度糾結GDP的某個百分比。十％是不實際的。」

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美前國防部官員：台仍須增加軍費

前美國國防部亞太安全事務首席副助理部長米德偉透過視訊表示，人為設定的百分比「並不能說明什麼」，但是台灣仍有增加軍費的必要；「我們已經推動『三％』這個數字很長一段時間」，如果台灣能提高軍費，那就應該依照實際的防衛需求來配置，例如軍備、後勤維持、糧食、資源及能源等。

對於美方角色，米德偉指出，美國也必須強化國防工業基礎，以便能更快速地交付台灣所需裝備。美國還需與盟友、夥伴進行聯合作戰規劃，「現在不是在這件事上模糊帶過、玩把戲的時候。」

美智庫籲加強美台聯合作戰訓練

GTI十日也發布「美台關係：推動戰略夥伴關係的四大支柱」報告，呼籲台灣提高國防預算，採購必要武器因應中國脅迫；美國也必須更及時向台灣提供關鍵軍備，加強美台聯合作戰規劃與訓練。

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