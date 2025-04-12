中國破壞海纜》美印太司令：偵測嚇阻 強化台數位韌性

美國國會議員憂心台灣近來發生的多起海纜斷纜事件恐是中共侵台「起手式」，美軍印太司令部司令帕帕羅十日在聯邦參議院軍事委員會聽證會上指出，美國必須能深入電纜可能遭斷的地點，提前偵測與嚇阻，及強化台灣數位基礎設施。（美聯社檔案照）

2025/04/12 05:30

帕帕羅建議發展軌道衛星系統 建立備援網路

〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣近來發生的多起海纜斷纜事件，美國國會議員憂心是中共侵台「起手式」，美軍印太司令部司令帕帕羅十日在聯邦參議院軍事委員會聽證會上指出，美國必須能深入電纜可能遭斷的地點，提前偵測與嚇阻，以及強化台灣數位基礎設施。

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美國會議員憂 中共侵台「起手式」

根據中央社報導，民主黨籍參議員羅森質詢帕帕羅，指中國頻繁破壞台灣數位基礎設施，海底電纜脆弱性不斷增加，這可能是中國意在為入侵台灣做準備。對此，帕帕羅表示，中國企圖在不直接開戰的情況下，運用武裝部隊、海上民兵等混合力量來執行這類破壞任務，削弱對手在資訊領域的能力。

美國應如何幫助台灣強化數位基礎設施？帕帕羅說，應幫助台灣建立所需韌性，即使美方無法阻止中國破壞海纜，台灣仍能透過其他頻段與資訊技術方式維持通訊。他表示，美方期盼被攻擊的國家及其夥伴能維持資訊運作能力，不只依賴單一系統；從情報角度來看，美國必須深入可能發生切斷電纜行動的地點，提前偵測與嚇阻這類活動，同時建立備援網路，例如發展低軌道與中軌道衛星系統。

帕帕羅指共軍武嚇台灣 適得其反

帕帕羅認為，解放軍企圖恐嚇台灣人民的行動適得其反，不僅引起全球更多關注，也加速台灣自身的國防準備。

帕帕羅也向國會議員警告，中國和北韓在烏克蘭戰爭中提供俄方軍事支援，將構成印太安全風險，因為俄方提供兩國重要軍事援助做為回報。他說，中國可能換取技術等方面的協助，例如提升潛艦移動時的靜音性能；北韓則發展出先進核武與彈道飛彈，對美國本土及盟國構成直接威脅。

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