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    立院確認兩公投議事錄 民進黨團批韓國瑜：民主殺手

    立法院院會三月廿五日通過國民黨所提「反廢死」、「反戒嚴」兩公投案，院會昨天表決確定議事錄，民進黨團在議場舉牌抗議非法表決、會議無效。（記者塗建榮攝）

    立法院院會三月廿五日通過國民黨所提「反廢死」、「反戒嚴」兩公投案，院會昨天表決確定議事錄，民進黨團在議場舉牌抗議非法表決、會議無效。（記者塗建榮攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院院會三月廿五日通過國民黨團「反廢死」、「反戒嚴」兩公投案逕付二讀，民進黨團質疑其效力，院會昨天表決確定議事錄。民進黨團在議場地板貼大字報「非法會議無效，反對違法表決」，痛批立法院長韓國瑜是「民主殺手」，但議事錄仍在藍白人數優勢下，以贊成六十票、反對五十票表決通過。

    藍白挾人數優勢 表決通過

    立法院三月廿五日處理國民黨團提出的「反廢死」、「反戒嚴」兩公投案，民進黨立委以「未處理新黨副秘書長游智彬進議場直播爭議」為由，佔領主席台至晚間六時；隨後，國民黨團奪回主席台，韓國瑜在晚間七時後宣佈依立法院議事規則第廿二條開會，在場無人反對下，兩公投案逕付二讀。

    民進黨團昨天在院會針對三月廿五日議事錄提出書面異議，指該會議未依規定延長，是違法會議，議事錄有錯誤不應確定。

    韓：依規定進行 並無不妥

    韓國瑜說明，該日會議由國民黨團、民眾黨團向他提出請求，依立法院議事規則第廿二條，應延長會議至排定質詢委員質詢結束為止，他依規定進行後續討論事宜，並無不妥。韓表示，議事錄是根據會議進行結果而記錄，並有立法院公報可互相印證，因此三月廿五日會議議事錄並無民進黨團指出錯誤之情事。

    韓國瑜接著宣告當天會議議事錄確定，民進黨團反對並提議進行表決，表決結果贊成六十票、反對五十票，韓國瑜宣佈確認議事錄。

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