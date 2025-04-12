徐巧芯誤指外交部專委是共諜》何姓專委妻：徐顛倒黑白 已委託律師提告

國民黨立委徐巧芯昨受訪時六度鞠躬道歉。（記者劉宛琳攝）

2025/04/12 05:30

六度鞠躬道歉 徐：會道歉到何太太滿意為止

〔記者劉宛琳、方瑋立／台北報導〕國民黨立委徐巧芯九日指控國安會秘書長吳釗燮的「何姓助理」為共諜，卻公開用了外交部「何姓專門委員」的姓名與照片，國安局與外交部提醒「錯誤資訊」，也引發何員家屬強烈不滿，何妻昨透露，已委託律師提告。徐巧芯昨受訪時六度鞠躬道歉，「何太太覺得我是假的，我會道歉到她滿意為止」，提告則尊重家屬的意願。

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雖然徐巧芯事後在媒體鏡頭前多次鞠躬道歉，但相關貼文和照片仍長時間留存於社群頁面，何妻並透露徐小動作不斷，除在貼文內容一度將「道歉啟事」改為「新增回應」外，甚至疑似試圖取得何員電話，令何妻直言是「意圖施壓與霸凌」。

何妻透露已委託律師提告。她說，徐巧芯昨又道歉，稱其「致電說明」並無施壓與霸凌。她認為徐的行為可受公評，還強迫他們要吞第三次道歉，「好大的官威啊！」

何妻也說，表達歉意有很多做法，截至昨天徐栽贓陷害的貼文仍有二百餘次分享，「徐大立委不考慮約束自己的支持者嗎？還是仍要顛倒黑白『您才是受害者？』」

徐巧芯受訪過程鞠躬六次致歉。徐說，她查證發現確實有一起偵查案件，只是沒想到外交部有人同名同姓，她知道之後有修改，並向外交部長林佳龍致意，表達她的誠意。

徐表示，何太太指她詢問當事人電話是要施壓，她是希望親自和當事人道歉，被誤解施壓她很遺憾，但家屬壓力很大，她也能夠理解。

徐強調，她的道歉不是他們所說的假道歉，不管何太太對她的看法是什麼，希望能理解她的道歉是真的，說錯了就是說錯了，她不是故意的。

徐巧芯表示，如果何先生覺得不夠，她可以再道歉，希望何太太理解，她詢問電話是真誠的，希望用她本人名義，不是透過媒體，能見面、通電話，這才是真正的道歉。徐說，幾次鞠躬道歉她都非常願意，提告則尊重家屬的意願。

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