為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    台大生收罷免連署書 竟遭羞辱

    民進黨立委張雅琳（左三）、黃捷（右三）、范雲（右一）等昨與台大黃姓學生（右二）等人舉行記者會，呼籲各界共同捍衛校園民主。（記者劉信德攝）

    民進黨立委張雅琳（左三）、黃捷（右三）、范雲（右一）等昨與台大黃姓學生（右二）等人舉行記者會，呼籲各界共同捍衛校園民主。（記者劉信德攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者謝君臨、洪瑞琴、林曉雲／綜合報導〕台灣青年民主協會、台大黃姓女同學昨在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下舉行記者會，指她在臉書發文，表達願意協助收集罷免國民黨立委傅崐萁的二階連署書，卻遭成功大學護理系副教授邊立中言語羞辱與人身攻擊，甚至還有人致電學校辦公室抗議，意圖打壓公民言論自由，這是台灣民主倒退的警訊。

    黃生控成大副教授邊立中人身攻擊

    記者截稿前尚無法取得邊立中回應，但他稍早接受其他媒體訪問時表示，沒有罵黃生，她硬要對號入座，在網路上公布他的個資，讓他受到非常嚴重的騷擾，不排除提告。成大則表示，個人言論校方不予回應。

    黃生日前在校園臉書社團發文，表示願意協助收集罷免傅崐萁的連署書。該貼文引發部分網友激烈回應，黃生表示，邊立中以「綠蟾蜍～滾啦！」等語對她人身攻擊，並質疑其台大學生身分。黃所屬系所辦公室也在同日接獲三通抗議電話，對其參與公民行動表示不滿。

    對此，黃生遺憾表示，這陣子無論是成大教師對她的侮辱，或是如北藝大學生在校園擺攤收集連署受到校方高層關切、政大學生在校園收連署被羞辱，這都是意圖打壓公民個人言論自由，是台灣民主倒退的警訊。她強調，自己並非民進黨公職、也沒有收受民進黨任何利益，做為花蓮選民，連署純粹就是認為傅崐萁不適任立委。

    青民協理事長楊姿潁強調：「政治不進入校園」這句話，絕不能被斷章取義、成為打壓學生言論自由的藉口。學生自主關心公共事務，自發性收取連署，行使的是身為公民的基本權利，行動應當受尊重與保障。

    黃捷強調，她站出來聲援學妹，因為當有學生願意站出來參與公民活動，鼓勵都來不及，為何還會打壓？范雲表示，民主時代，學生當然可以自主表達政治意見。張雅琳說，有學校會檢查學生攤位有無不恰當的文宣，非常荒謬，因為「教育基本法」第六條規定的中立原則，是指學校不能用各種行政力量進行干涉。

    教育部昨回應，學生校內活動係屬大學自治事項，宜由各大學檢視相關規定為之。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播