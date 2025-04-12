台大生收罷免連署書 竟遭羞辱

民進黨立委張雅琳（左三）、黃捷（右三）、范雲（右一）等昨與台大黃姓學生（右二）等人舉行記者會，呼籲各界共同捍衛校園民主。（記者劉信德攝）

2025/04/12 05:30

〔記者謝君臨、洪瑞琴、林曉雲／綜合報導〕台灣青年民主協會、台大黃姓女同學昨在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下舉行記者會，指她在臉書發文，表達願意協助收集罷免國民黨立委傅崐萁的二階連署書，卻遭成功大學護理系副教授邊立中言語羞辱與人身攻擊，甚至還有人致電學校辦公室抗議，意圖打壓公民言論自由，這是台灣民主倒退的警訊。

黃生控成大副教授邊立中人身攻擊

記者截稿前尚無法取得邊立中回應，但他稍早接受其他媒體訪問時表示，沒有罵黃生，她硬要對號入座，在網路上公布他的個資，讓他受到非常嚴重的騷擾，不排除提告。成大則表示，個人言論校方不予回應。

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黃生日前在校園臉書社團發文，表示願意協助收集罷免傅崐萁的連署書。該貼文引發部分網友激烈回應，黃生表示，邊立中以「綠蟾蜍～滾啦！」等語對她人身攻擊，並質疑其台大學生身分。黃所屬系所辦公室也在同日接獲三通抗議電話，對其參與公民行動表示不滿。

對此，黃生遺憾表示，這陣子無論是成大教師對她的侮辱，或是如北藝大學生在校園擺攤收集連署受到校方高層關切、政大學生在校園收連署被羞辱，這都是意圖打壓公民個人言論自由，是台灣民主倒退的警訊。她強調，自己並非民進黨公職、也沒有收受民進黨任何利益，做為花蓮選民，連署純粹就是認為傅崐萁不適任立委。

青民協理事長楊姿潁強調：「政治不進入校園」這句話，絕不能被斷章取義、成為打壓學生言論自由的藉口。學生自主關心公共事務，自發性收取連署，行使的是身為公民的基本權利，行動應當受尊重與保障。

黃捷強調，她站出來聲援學妹，因為當有學生願意站出來參與公民活動，鼓勵都來不及，為何還會打壓？范雲表示，民主時代，學生當然可以自主表達政治意見。張雅琳說，有學校會檢查學生攤位有無不恰當的文宣，非常荒謬，因為「教育基本法」第六條規定的中立原則，是指學校不能用各種行政力量進行干涉。

教育部昨回應，學生校內活動係屬大學自治事項，宜由各大學檢視相關規定為之。

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