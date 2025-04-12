五罷團籲選民：勇敢站出來連署

台灣北社、台灣教師聯盟昨與五個罷團共同舉行記者會，罷團代表呼籲選民勇敢站出來連署。（記者謝君臨攝）

2025/04/12 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕大罷免二階段連署持續加溫，台灣北社、台灣教師聯盟昨與五個罷團代表共同舉行記者會，指美國總統川普對等關稅政策如同「照妖鏡」，批評藍白提出不成熟意見，意圖把台灣帶向萬丈深淵，台灣守住經濟真正的關鍵是罷免，呼籲選民勇敢站出來連署。

批藍白關稅建言 台灣恐墜萬丈深淵

北社副社長羅浚晅表示，川普對等關稅造成全球風暴，藍白在此關鍵時刻本可協助台灣，卻捨此不為，從上到下如同無頭蒼蠅般提出暴衝式建言，也替罷免行動添柴火。

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台教盟理事長潘威佑指出，國民黨長年以監督為名搞破壞，台灣必須終結政治毒瘤，守住民主、守住台灣的信心與未來。

「文山退葆」領銜人「高麗菜」說，近期藍委種種言行在在顯示其無能與高傲，毀憲亂政、亂刪預算，民眾忍無可忍。罷免是讓國家恢復正常，和關稅是兩件事，藍委為自己利益威逼民眾不要罷免，明天就可能出賣台灣，「把正常的國會還給我們！」

「板橋大刪元」團隊代表哈維表示，三十五位國民黨立委面臨被罷免，台灣能否進入自由世界的核心，只剩下這次最後機會，呼籲全國民眾能夠勇敢站出來。

「光復桃園六區全罷」召集人陳曉煒牧師說，罷免不是單一立委問題，而是國安問題。藍委要求在美國關稅戰下停止罷免，但兩者關聯性何在？有沒有想過為何被罷？「牌是在你們手上，而非我們。」

「基隆絕沛」領銜人陳先生指出，立委林沛祥混淆視聽，附和共產黨的說法唱衰台灣，罷免林就是退貨無良政策，基隆人不能接受這樣的立委再做三年。

「山除薇害」核心志工「擠罷」說，罷免不僅是權利，也是義務，留著罔顧國家利益的立委，是對不起我們自己。

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