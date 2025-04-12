達標第2發 罷免李彥秀跨2階門檻

港湖除銹昨日表示，罷免李彥秀案件第二階段達標。圖為港湖除銹罷免總部。（資料照）

2025/04/12 05:30

35：14 綠委黃捷、許智傑進入罷免二階連署

〔記者甘孟霖、謝君臨／台北報導〕台北市罷免國民黨立委連署達標第二發！罷免李彥秀的「港湖除銹」昨宣布，截至四月十日，連署份數超過第二階段門檻三萬一八一○份，未來將持續收件，也呼籲更多民眾連署，確保有充足且有效的連署能通過審查，向安全連署份數以及團隊目標六萬份前進。李彥秀回應說，相信團結才能對抗分化，會用最好的準備面對挑戰。

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罷團：拚六萬份連署書 李彥秀：團結面對挑戰

「港湖除銹」表示，儘管李彥秀近日聲稱將「回防選區、全力反罷免」，試圖挽回選民信任，但她多次公開發表親中言論，對外界質疑她和家人持有美國綠卡一事避而不談，遲遲不釐清，這種雙重標準令選民極為不滿，港湖地區民怨依然高漲。罷免行動是港湖人民對民主價值的捍衛，也是對背離民意者的堅決回應。

至於全國各地的罷免進度，中選會昨指出，新增二件立委罷免案、四件縣市議員罷免案可進入二階連署。據悉，通過者為民進黨高雄市立委黃捷、許智傑，以及民進黨新北市議員陳乃瑜、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖、無黨籍苗栗縣議員曾玟學。目前共有卅五位泛藍立委與十四位民進黨立委進入二階連署。

目前已進入二階罷免連署的泛藍立委卅五人，包括國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥及無黨籍立委陳超明。

民進黨立委十四人，包括伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑。

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