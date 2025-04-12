藍白62：綠50 警察條例覆議案遭否決

立法院院會昨針對行政院所提「警察人員人事條例覆議案」進行記名表決。國民黨、民眾黨立委再度聯手，挾人數優勢以六十二票對民進黨立委五十票，否決覆議案。（記者塗建榮攝）

2025/04/12 05:30

民進黨團：國民黨反年改 為大罷免添柴火

〔記者謝君臨、鍾麗華／台北報導〕立法院院會昨針對行政院所提「警察人員人事條例覆議案」進行記名表決。藍白挾人數優勢，以六十二票對民進黨立委五十票，否決覆議案，這也是行政院於本屆立院第六次覆議案未通過。民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨此舉是自掘墳墓，為大罷免添柴火。她說，民進黨團、行政院、考試院後續將研議包括聲請釋憲等合憲性的救濟程序。

政院：徵詢意見 審慎評估下一步

行政院發言人李慧芝表示，這是立院第三次未邀請行政院長卓榮泰說明覆議案即做出表決，再次破壞憲政慣例。行政院將蒐集相關資訊，進一步徵詢學者專家意見，綜合審慎評估下一步的作為。

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立院一月七日三讀通過警消年改修法，將警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的退休所得替代率，提升到最高八十％。行政院認為有五大窒礙難行理由，包括違反平等原則及世代正義、衝擊退撫基金財務等，提出覆議。

目前國會各政黨比例，國民黨團加上無黨籍立委陳超明、高金素梅等泛藍陣營共五十四席、民進黨團五十一席、民眾黨團八席。會議主席、立法院長韓國瑜昨於開票前宣布，領票一一二位、未領票一位，共計一一三位，未領票者為民進黨團總召柯建銘。對此，吳思瑤僅表示：「他需要休息，就讓他休息。」

最終投票結果，藍白共六十二席「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，至於綠營五十席則支持「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」，覆議案遭否決。

本次覆議案失敗，也是行政院於本屆立院繼「國會擴權法案」、憲法訴訟法、公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法及「一一四年度中央政府總預算案」等覆議案被否決後，第六次闖關失敗。

吳思瑤：研議合憲救濟手段

吳思瑤於會後提出四點回應，包括後續將研議合憲性救濟手段；在野黨非常惡質地把覆議案表決和邀請卓揆報告政府應對美國關稅政策作為排在同一天，目的是為轉移焦點；國民黨為籠絡藍營鐵票，不惜得罪年輕世代、踐踏世代正義，執意讓年改走回頭路；嚴厲譴責民眾黨，其主席黃國昌昔主張年改，而今卻打臉自己。

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