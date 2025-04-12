民團宣講罷免魯明哲 二階連署破2萬份

桃園市議員張肇良舉辦「人民是頭家」政策宣講活動。（張肇良提供）

2025/04/12 05:30

批魯連署支持離島建設條例修法 傷害台灣 平鎮、龍潭議員也開講

〔記者黃政嘉、周敏鴻、陳璟民／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」公民團體罷免國民黨立委的第二階段連署行動持續衝刺，昨晚結合台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（簡稱經民連）舉辦「魯明哲究責會」，經民連智庫研究員涂景亮說，立委魯明哲父親魯鳳三是八二三砲戰前線的中校營長，他身為反共後代，卻連署支持離島建設條例修法，要讓中國大量人力跑來台灣，使醫療、經濟形成國安破口，增加中國滲透台灣風險，傷害人民權益，所以應罷免魯明哲。

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罷團︰藍委胡作非為 不能被矇混過去

第三選區「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷魯案領銜人羅怡雯表示，一階連署有兩位連署提議人在提議前，因當時天氣冷不幸往生，她心裡很難過，沒有藍營所指抄名冊的情事；罷魯團隊總召Dora說，累計連署收件數已破二萬份，會加緊衝高份數。

「筆桿接力，罷免到底」成員、作家朱宥勳說，一月底，魯明哲要刪除文化部文化幣預算，理由是「太多人拿文化幣去買書」，金門籍藍委陳玉珍將文化人說成是要飯，對於這些錯誤，身在立法院教育文化委員會的藍委萬美玲「一句話都沒說」，罷藍委代表人民記得國民黨每件胡作非為的事情，不會被矇混過去。

罷免呂玉玲 中壢新明市場今擺攤

民進黨「人民是頭家」政策宣講遍地開花，議員劉仁照、張肇良昨晚分別在平鎮區、龍潭區辦宣講，劉批評，面對中共軍演威脅我國，國民黨默不吭聲，藍委呂玉玲領銜提案，藍白兩黨聯手凍結保台的國防預算總額超過五十億元，人民對這樣的國會應齊心改變。

張肇良質疑，藍委呂玉玲在國會的表現非依民意與法治，而是橡皮圖章般地執行黨意。第五選區「罷呂清玲」罷免呂玉玲團隊志工張先生說，民眾今早七點半可到中壢新明市場填寫連署。

罷免牛煦庭 二階連署突破3萬份

第一選區「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒說，統計二階連署書已突破三萬份，希望這兩天週末假期，能達安全門檻三萬五千份；第二選區「全力一擊，罷免涂權吉」領銜人Rick表示，今天新屋區永安保生宮有廟會遶境，傍晚五點至七點有志工收件，胖卡也會到場。

「人民是頭家」活動，今上午十點在中壢區東興健行市民活動中心，台北市罷免立委王鴻薇團隊發言人「阿美」、民進黨發言人吳崢宣講，協助罷團連署升溫；立委王義川與議員陳雅倫、余信憲今上午十點到龜山區中興路龜山市場；立委張雅琳、郭昱晴與議員李宗豪明天上午九點半，在龜山區萬壽路二段山福宮宣講，籲請民眾連署罷免牛煦庭，讓不適任的立委都下台。

公民團體舉辦「魯明哲究責會」，經民連智庫研究員涂景亮批評魯明哲傷害人民權益。（記者黃政嘉攝）

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