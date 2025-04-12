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    《台中》二階連署倒數 綠營議員衝刺拚「陸戰」

    民眾趕往台中市議員何文海服務處，填寫二階罷免連署書。 （記者黃旭磊攝）

    民眾趕往台中市議員何文海服務處，填寫二階罷免連署書。 （記者黃旭磊攝）

    2025/04/12 05:30

    〔記者蘇孟娟、張軒哲、黃旭磊、蔡淑媛／台中報導〕大罷免二階連署倒數計時，為助攻罷團二階連署過關，台中市民進黨議員加緊衝刺幫宣傳並收集連署書，多數啟動密集「陸戰」，挨家挨戶拜訪，宣傳大罷免更直接鼓勵連署，盼讓台中市六位國民黨立委罷免案能過二階門檻。

    逐戶拜訪 化身「連署小蜜蜂」

    罷免藍委羅廷瑋的中六罷團分析「連署參與度」，西區參與度最高達卅四％，中區有卅％，但東區、南區分別佔廿四％及廿八％，東區與南區是羅廷瑋本命區，不少人不敢出來連署，籲東區、南區的居民勇敢站出來。

    中六區民進黨議員各使出渾身解數，江肇國化身「連署小蜜蜂」，啟動巷戰逐門逐戶拜訪民眾，宣傳罷免不適任立委重要性，更鼓勵到不少民眾填罷免連署書，東南區議員陳雅惠以腳踏車勤走巷弄等宣講，鄭功進跟志工團深入東南區各點推到府收件等服務衝高連署量；黃守達也加強到東南區踩點宣傳連署。

    到府收件 議員全力動員

    中四選區民進黨議員也全力衝罷免藍委廖偉翔連署，何文海說，已累積收集逾四千份連署書，陳淑華與林祈烽則已收逾三千份，均可望在連署截止前達到責任目標；前議員張耀中也繳出逾二千份連署成績。

    中五選區議員陳俞融採巷戰，逐戶拜訪，到府收件，罷免連署已逾三千份，議員曾朝榮也持續擺攤、掃街宣傳，目前收到約四千份連署。

    另外其餘各選區議員全力動員，力拚台中六席藍委全部跨過二階罷免門檻。

    中市議員江肇國化身「連署小蜜蜂」，展開巷戰鼓勵連署。 （議員江肇國提供）

    中市議員江肇國化身「連署小蜜蜂」，展開巷戰鼓勵連署。 （議員江肇國提供）

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