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    首頁　>　政治

    罷傅 阿公阿嬤送6百多份連署書

    退休的八十歲李姓老師（右二）昨偕「銀髮罷傅團」，將超過六百張罷傅連署書交給花蓮縣議員張美慧（中）。（張美慧提供）

    退休的八十歲李姓老師（右二）昨偕「銀髮罷傅團」，將超過六百張罷傅連署書交給花蓮縣議員張美慧（中）。（張美慧提供）

    2025/04/11 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮拔傅連署民團「微光花蓮」發起罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署收件，將在廿日截止，昨進入倒數十天衝刺階段。民進黨花蓮縣議員張美慧收到來自瑞穗鄉「銀髮罷傅團」志工的六百多份連署書；微光花蓮團隊還收到一封來自監獄受刑人親筆信「祝大罷免大成功」、「希望索取十張空白連署書」，讓志工大呼感動。

    受刑人寄連署書 祝大罷免大成功

    「勇敢的罷免志工們好，感謝你們的辛苦和付出，加油！」受刑人信中寫道，他一直關心著罷免活動，看到報紙寫拔傅連署趨緩，和工場的幾個受刑人討論後，希望也能盡一分心力，「如果我們也能參與連署，且有效，希望能寄十張空白連署書給我們」，「祝大罷免大成功」。

    微光花蓮志工說，這封來自監獄的信附上一張珍貴的連署書，看到後真的很感動。罷團強調，「受刑人只要沒被判決褫奪公權，當然可以參加連署」，他們已寄出鼓勵的回信連同連署書；至於信件寄自哪個監獄則不方便透露。

    張美慧則是收到來自瑞穗鄉阿公阿嬤們自組的「銀髮罷傅團」六百多份連署書。張美慧說，銀髮罷傅團主要成員是國小退休的八十歲李姓老師，因為愛台灣、愛花蓮，要守護得來不易的民主自由，必須罷免不適格立委傅崐萁。

    國立東華大學也有學生自組「微光花蓮東華小隊」，在學校協助收取罷傅、以及全國各縣市的連署書。學生表示，有人說校園「不要扯政治」，但青年站出來，正是因為台灣的未來正被一群不在乎青年福祉、不在乎台灣本土文化、不在乎台灣未來的人隨意操弄與決定。

    來自某監獄受刑人的親筆信「祝大罷免大成功」，還主動索取十張空白連署書」。（微光花蓮提供）

    來自某監獄受刑人的親筆信「祝大罷免大成功」，還主動索取十張空白連署書」。（微光花蓮提供）

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