自由日日shoot》官員回應離島條例：「非紅供應鏈」川普重要政策

民進黨立委林楚茵（左）等人昨關切國民黨所提《離島建設條例》修正草案、設立「離島自由示範區」，恐為中國大開「洗產地」後門，衝擊台美關稅談判。（圖擷取自國會頻道）

2025/04/11 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普已宣布加碼課徵中國一二五％關稅，台灣則於九十天談判期適用十％基準關稅。民進黨立委昨在立法院外交及國防委員會質詢時關切「洗產地」問題，擔心國民黨立委所提「離島建設條例修正草案」，恐為中國在台灣離島大開後門，衝擊台灣爭取納入「非紅供應鏈」、台美關稅談判等努力。外交部政次陳明祺回應，「非紅供應鏈」是川普第一任期開始很重要的政策，台灣在政策選擇上是站在對的一方。

陳明祺：台灣站在對的一方

立法院外交及國防委員會昨邀外交部、經濟部、陸委會、財政部、國發會、行政院經貿談判辦公室、中央銀行報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」。

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立委林楚茵質詢時表示，是否可從川普最新決定看出，其明確希望能「去紅色供應鏈」，甚至要讓全球在關稅政策下做出決定跟選擇。

陳明祺回應，「沒錯」，「非紅供應鏈」是川普從第一任期開始很重要的政策，台灣在政策選擇上是站在對的一方。

林楚茵說，台灣去年對美輸出五大類商品是USB集線器、電腦主機、電腦零附件及IC產品，但這些中國也可製造，當中國面對川普破百關稅，國民黨卻提案修正離島條例，主張適度鬆綁中國人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務及服務，進出離島自由示範區，難道現在是要為中國洗產地開後門嗎？

立委沈伯洋質詢時示警，當台美在談判的時候，台灣內部居然有人說，準備要討論「離島建設條例」，要讓中國的公司和人進來離島不用受到審查，這樣要怎麼對外談判？

陸委會副主委沈有忠昨表示，離島條例必須在兩岸條例底下進行，此修法涉及國安議題，國內也有高度疑慮，甚至川普也希望全球民主國家謹慎保持與中國經貿往來的距離，倘若貿然開放，確實可能在人流、物流、金流開後門，造成國安疑慮甚至影響台美關係，應更審慎評估。

經濟部次長江文若指出，這也是政府的顧慮，希望此條例在立法院討論時，必須顧及國際趨勢發展，以及整體國家安全。

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