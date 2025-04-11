冷眼集》朱與諸侯搶搭關稅舞台

國民黨主席朱立倫（中）昨主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等縣市首長出席。（記者陳志曲攝）

2025/04/11 05:30

記者施曉光／特稿

乘著近日美國關稅大戰議題的浪頭，包括盧秀燕、蔣萬安、張善政、侯友宜等藍營直轄市長都在搶搭個人政治舞台，並拉來鄰近地區的藍、白縣市首長當配角，還有不少縣市長或為搶風頭，或基於不得罪於某一方，不只捧場一攤。

例如張善政除了自己的主場桃竹竹苗「科技廊帶」會議，還參加由蔣萬安發起的「基北北桃四市長會議」；而夾在桃園市與台中市之間的新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦，很難婉拒「爐主」張善政、盧秀燕的兩頭邀請，盧秀燕還與侯友宜單獨會商因應之道。

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眼看藍營地方諸侯們使出渾身解數，爭搶媒體鏡頭青睞，甚至有人未來極有可能爭奪黨魁，對於向來自詡財經專業的朱立倫而言，「臥榻之側，豈容他人鼾睡？」為不讓對手專美於前，朱立倫使出昨晚這招，以召集縣市長共同開會形成所謂「全國產業因應藍圖」的名義，除了幫自己主張中央產業協助方案規模擴大到二千億元背書，還把所有泛藍百里侯這幾天所累積的政治credit，盡收囊中，一鍋端走。

不過，昨晚這場會議卻獨排綠營縣市，甚至在會議召開前，國民黨中央黨部還對外宣傳「在野大串聯」，迎戰關稅挑戰，除了十四塊藍營執政地盤，還邀白營（新竹市）、無黨籍（苗栗縣）等「小弟」也一起來，讓朱立倫會前宣稱要形成的「全國產業因應藍圖」，儼然只是一張「『藍』圖」。

其實，面對這場美國加徵對等關稅所引發的危機，政策工具幾乎都在中央政府手上，何況關稅與貿易課題的解方本該全國一體，由中央政府主舵，行政院院會昨也通過八八○億元「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，原本中央、地方應該齊心合力，硬是被國民黨劃出一道鴻溝，徒增外界楚河漢界、藍綠交鋒的政治印象，相信台灣產業界也不會樂見。

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