邀16在野縣市討論關稅對策獲4共識》朱立倫：王牌台積先打出去 對美談判困難

國民黨主席朱立倫（中）昨主持縣市長聯合對策會議，台北市長蔣萬安（左起）、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等縣市首長出席。（記者陳志曲攝）

2025/04/11 05:30

籲賴總統召開「國是會議」

〔記者施曉光、林哲遠／台北報導〕因應美國對台灣加徵對等關稅，國民黨主席朱立倫昨晚邀請十六個藍、白及無黨執政的直轄市、縣市政府正副首長，於國民黨智庫召開「縣市長聯合對策會議」，達成「四大聯合對策」共識，並呼籲賴總統召開「國是會議」。

質疑民進黨政府 耽誤了三個月時間

朱立倫致詞時也質疑，民進黨耽誤了三個月時間，糟糕的是把「王牌」台積電先打出去了，對美談判將非常困難。

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昨晚與會的地方首長包括新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑、新竹縣長楊文科、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、彰化縣長王惠美，就連因案停職中的宜蘭縣長林姿妙也有出席；至於雲林縣、苗栗縣、南投縣、連江縣則是派出副縣長代表出席，受邀的民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠沒有現身。

主張全民發萬元現金 開放陸客觀光

朱立倫會後率領縣市首長召開記者會，說明「縣市長聯合對策會議」達成「四大聯合對策」共識，包括中央產業協助方案規模應擴大到二千億元；啟動國際談判，拓展多元市場；呼籲賴總統召開「國是會議」，邀請朝野政黨領袖、縣市首長、產業代表及學者專家共商對策；執政黨應該全力應變，停止政治內耗。

朱立倫指出，國民黨主張「還錢於民」，每人發放現金一萬元，提振內需；同時開放國際觀光客一個月免簽證，開放陸客來台觀光，加強基礎建設，解決電力供應等五缺問題，並推動第三次進口替代，以及自行研發關鍵技術、推動數位基礎建設。

朱表示，美國總統川普在競選時就提出「四大戰略」，包括關稅戰、大量提高國防預算、匯率戰以及美債問題，這「四大戰爭」很快就會展開，關稅戰只是第一步，台灣還將面臨美方要求提高國防預算的壓力，同時匯率戰也已經開打，美國目標是要新台幣升值廿％，但新台幣升值幅度只要超過十％，將導致台灣出口產業雪上加霜，許多台灣中小企業將活不下去。

朱立倫說，從川普當選以來，民進黨政府已經耽誤了三個月時間，最糟糕的是，民進黨已經先把「王牌」打出去了，台積電的根被美國拔過去，因此對美談判將會非常困難，即便最後台美雙邊改採對等零關稅，許多台灣在地產業都會很慘。

朱會後表示，賴總統提「脫中入北」，應該是想說「脫中入美」，要台灣依美抗中，但恐讓台灣經貿戰略造成很大壓力。國民黨認為，每一個市場都非常重要，要幫台商找新出路，不要幫台商創造新障礙。

至於川普政府掀起全球關稅戰後，對台灣影響情形，據國民黨智庫估計，若課徵十％關稅，最嚴峻狀態將影響我國GDP一．四％至二．九％；若課徵達三十二％，最嚴峻將影響GDP四．六％到九．二％。

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