自由日日shoot》陳玉珍推離島自貿區 立委：幫中國洗產地 陷台灣於不義

國民黨立委陳雪生（左）、陳玉珍（右）等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區，引發綠營抨擊為中國「洗產地」。（資料照）

2025/04/11 05:30

籲藍委撤回離島條例修正案

〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳玉珍等人提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區。民進黨立委昨強調，台灣應修法防堵中國「洗產地」，避免國內產業遭受牽連制裁，陳玉珍卻陷台灣於不義，呼籲應立即撤回「洗產地條款」。

陳玉珍：不要給金門戴帽子

陳玉珍反駁說，金門只是要求跟台灣本島的港口一樣的待遇，有自由貿易往來的機會，去把金門弄成洗產地，難道高雄港就不會嗎？請民進黨立委黃捷說清楚。陳表示，金門會洗產地的說法根本就是歧視金門人，民進黨立委把金門當作次等公民嗎？不要一直給金門戴帽子，金門只是希望成為一個自由貿易港，生意是世界性的。

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陳玉珍指出，有側翼發梗圖指她修訂離島建設條例，是要讓中國無照醫生到金門和馬祖執業。陳澄清，她提案目的是因為離島普遍面臨醫療資源不足困境，所以藉由推動離島國際醫療特區，提升離島醫療水準，增加更多民間醫院來金門設立醫院的誘因，不要讓金門只有一家部立金門醫院。

黃捷昨表示，當舉國團結面對挑戰，國民黨永遠都在扯台灣後腿，主張「報復美國、全部撤資」，甚至稱「開放陸客、罷免川普」。陳玉珍計畫在離島設立「自由貿易示範區」，要便捷中國的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」進出，恐把台灣推入險境。

黃捷說，當美國正嚴格防堵中國透過第三地規避關稅，這種提案就是幫中國貨物過水。如此明目張膽地幫中國「洗產地」，不僅可能引發美國嚴重關切，更陷台灣於不義，難道這就是國民黨所謂「共赴國難」？

民進黨發言人韓瑩也批評，最荒謬的是，陳玉珍一邊罵政府「跪美」，卻一邊想打開台灣門戶、讓中國貨暢行全球，這種雙標操作，是誰在出賣台灣？若金門變成中國貨的洗產地跳板，要怎麼保障台灣品牌信用？若被美國與其他貿易夥伴發現產地造假，報復性關稅來了，要怎麼負責？中國藉此滲透經濟主權，到底是誰在幫他們鋪路？

民進黨立委黃捷表示，國民黨立委陳玉珍計畫在離島設立「自由貿易示範區」，要便捷中國的「人民、法人、團體、機構、資金、物品、商品、勞務或服務」進出，恐把台灣推入險境。（資料照）

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