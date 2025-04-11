高雄大罷免演講 陳財能批傅崐萁亂源禍首

東社發言人陳財能指立法院藍白之亂的禍首是傅崐萁，擒賊要先擒王。 （記者葛祐豪攝）

2025/04/11 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣南社昨天傍晚在高雄三民公園舉辦大罷免演講會，邀請曾在機場嗆傅崐萁「中國走狗」的東社發言人陳財能演講，他強調立法院藍白之亂的禍首是傅崐萁，擒賊要先擒王，唯有罷免掉國民黨卅五席立委，才能二度罷免韓國瑜！

這場演講吸引近百人聆聽，主持人前里長莊訓貴痛批，傅崐萁是花蓮賊頭，不把他罷免掉，台灣就沒有民主、自由。

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南社前社長余景登律師舉此次的關稅議題說，一些人質疑美國總統川普變來變去，但川普從頭到尾就是要對付中共，態度沒變；台灣現在處於「無戰爭的備戰狀態」，大家不要戰爭，但要有準備，罷免掉亂刪預算的國民黨立委，與國軍、川普站在一起。

南社副社長韓明榮醫師痛罵「傅崐萁是中國走狗」，台灣危機是「外有共匪侵略，內有台奸通匪」，希望每個人發揮力量連署，罷免親中立委。

高雄大學副教授莊淑姿指出，藍白亂刪預算，立法院長韓國瑜搞亂，現在國民黨是最大的共匪，滲透立院，她這兩天帶兩位朋友參與二階連署，最重要的是大罷免要成功。

東社發言人陳財能表示，高雄有全台唯一罷免成功的案例，當初罷掉韓國瑜，如果能把卅五席藍委一一罷免，重新建立國會，韓國瑜就不能繼續當院長，形同第二次罷免韓國瑜，完成全國大罷免的歷史使命。

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