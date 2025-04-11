新竹四罷 4/13竹北文化公園催連署

志工站在路口舉牌，邀大家站出來下架不適任立委。 （記者廖雪茹攝）

2025/04/11 05:30

四叉貓、八炯等網紅開講 並設公民肥皂箱、罷免連署站

〔記者廖雪茹／新竹報導〕推動新竹地區四罷的公民團體，這個週日（十三日）將於新竹縣竹北市文化公園（竹筍公園）合作辦理「我是台灣人 我反共」活動，共同邀請四叉貓、八炯等人氣網紅開講，同時安排公民肥皂箱和罷免連署站，全力衝刺第二階段連署，邀請民眾把握機會共襄盛舉，一起守護台灣民主。

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合體總動員 上午10點到下午6點

推動罷免新竹市長高虹安以及新竹縣市的國民黨立委鄭正鈐、徐欣瑩及林思銘的公民團體，十三日將再次合體總動員，期加速二階連署腳步。主辦方表示，活動時間是上午十點到下午六點，下午三點起預計到場的人氣網紅宣講，包括四叉貓、八炯、溫朗東、皮筋兒、阿美、阿楚、特派記者斯坦、音地大帝、女神下午茶等。

「撕銘行動」連假前 已破萬件

新竹縣「撕銘行動」團隊表示，連假前的收件份數已突破萬件，志工們把握連假返鄉人潮，採取主動出擊策略，到高鐵站、公園等擺攤，雖然收到不少連署書，但距離安全門檻仍有一些差距，呼籲大家還是要多多宣傳。

新竹縣「除舊汰欣」團隊領銜人余筱菁也表示，固定連署攤位持續在增加，罷免收件狀況穩定成長中。

「除舊汰欣」罷免收件 穩定成長

「撕銘行動」和「除舊汰欣」團隊每天有十多團小蜜蜂出動，到人潮聚集處收連署書。另為了增加罷免宣傳能見度，許多志工主動於上下班時間，不分晴雨站在車潮路口舉牌、宣講，希望在最後衝刺期間，邀請大家站出來連署，下架不適任的立委。

民進黨多名民代提供到宅收件服務。竹北市民代表曾玉菱說，到宅收件則以長輩居多，除了收件她也可協助填寫資料。縣議員蔡蕥鍹表示，目前是民進黨最艱困的時刻，也是最需要攜手團結的時刻，昨日她已繳交一批連署書給黨部，希望大家一起努力，遵循黨中央的要求，全力協助連署活動。

戶籍在外縣市但在新竹工作者，也可透過民進黨新竹縣黨部支援的民主胖卡，於街頭快閃活動時，可提供跨縣市全區簽署的服務。

民進黨新竹縣黨部支援的民主胖卡，巡迴街頭快閃，可提供跨縣市簽署罷免書的服務。 （記者廖雪茹攝）

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