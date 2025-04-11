台灣關係法46週年 AIT：強化關係 履行對台承諾

適逢「台灣關係法」四十六週年，美國在台協會昨表示，未來將履行對台承諾，為世界和平繁榮做出貢獻。（路透檔案照）

2025/04/11 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕適逢「台灣關係法」四十六週年，美國在台協會（AIT）昨表示，該法迄今持續做為區域穩定的關鍵支柱，未來將繼續在此基礎上擴展美台關係，並呈現美國政府與人民在各方面對台灣廣泛且跨黨派的支持，未來也將履行對台承諾，為世界和平繁榮做出貢獻。

AIT昨於社群發文表示，美國於一九七九年四月十日通過「台灣關係法」，確認台灣的戰略重要性，並將美國對印太地區的和平、穩定與繁榮的長期承諾寫入法律。

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AIT指出，「台灣關係法」迄今持續做為區域穩定的關鍵支柱，未來AIT將繼續在「台灣關係法」的基礎上擴展美台關係，並呈現美國政府與人民在貿易、科技、教育和安全等方面對台灣的廣泛與跨黨派支持。

AIT強調，展望未來，AIT致力強化美台關係，推動在安全、經濟、科技等領域的合作及民間交流，履行「台灣關係法」的對台承諾，並為世界的和平繁榮做出貢獻。

AIT於文末附上「台灣關係法」首、末二頁的複印照片。據悉，美國卡特政府於一九七八年十二月宣布將於隔年與中華人民共和國建交，中斷與我外交關係。為維繫與台灣各種非官方關係，美國國會友人合力推動「台灣關係法」立法，於一九七九年四月十日經總統卡特簽署，追溯至一九七九年元旦生效。

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