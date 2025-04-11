不會屈服中國外交壓力 帛琉總統：與台邦誼至死不渝

太平洋島國帛琉總統惠恕仁十日在澳洲智庫發表演說時強調，帛琉不會屈服於中國的外交壓力，將堅定維持與台灣的邦交關係，「如同婚姻般，至死不渝」。（法新社）

2025/04/11 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕太平洋島國帛琉總統惠恕仁十日在澳洲智庫發表演說時強調，帛琉不會屈服於中國的外交壓力，將堅定維持與台灣的邦交關係，「如同婚姻般，至死不渝」。

惠恕仁澳洲智庫演說：中國目標就是要我們放棄台灣

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帛琉是少數仍維持與台灣正式外交關係的國家之一，多年來因拒絕轉向北京而屢次面臨中國的壓力。據法新社報導，惠恕仁在澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」發表演說時直言：「中國只有一個目標，就是要我們放棄台灣。」

但他接著強調：「我們希望他們（中國）明白，這（外交承認）是一個主權決定，沒有任何國家能告訴我們應該跟誰做朋友。」他更以婚姻關係比喻帛琉與台灣的邦誼：「我們有點相信那個原則，當你結婚了，就是至死不渝。」

帛琉群島位於菲律賓以東約八百公里處。自二○二○年上任以來，惠恕仁政府擴大了與美國的軍事合作關係。相關計畫包括正在該國建設一座美國的遠程雷達站，在中國加強台海軍事活動的背景下，這被視為關鍵的早期預警系統。此外，帛琉也計畫疏濬其商業港口部分區域，以容納更多美國海軍艦艇的訪問。

惠恕仁坦承，加強與美國軍事連結可能使帛琉「成為攻擊目標」，但他認為，正因如此，升級港口和機場設施至關重要，「以便在衝突發生時，我們能準備好獲得保護。」

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