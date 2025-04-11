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    證實游智彬有回中國拿除籍文件 梁文傑：表示他很希望留在台灣

    陸委會發言人梁文傑證實，游智彬收到移民署通知後，有回去中國拿除籍文件，「這表示他認為台灣身分更有價值，很希望留在台灣」。（資料照）

    陸委會發言人梁文傑證實，游智彬收到移民署通知後，有回去中國拿除籍文件，「這表示他認為台灣身分更有價值，很希望留在台灣」。（資料照）

    2025/04/11 05:30

    〔記者陳鈺馥、王冠仁／台北報導〕新黨副秘書長游智彬被檢舉具有中國身分，移民署日前寄發通知，要求限期繳交「喪失原籍證明」，否則將除籍及註銷台灣身分。游昨前往移民署，揚言對內政部長、移民署長提告。陸委會發言人梁文傑證實，游收到移民署通知後，有回去中國拿除籍文件，「這表示他認為台灣身分更有價值，很希望留在台灣」。

    游智彬「投案」稱沒中國籍

    游智彬昨在移民署外開記者會，要求移民署在廿四小時內，公告他是否具有中國戶籍，更預告將提告總統賴清德、內政部長劉世芳、移民署長鐘景琨涉嫌洩密、圖利。游說，他有證據，自己有中華民國戶籍，沒有中國大陸戶籍，移民署卻說他有中國籍，因此他來投案。

    移民署表示，經查證相關資訊系統紀錄，游確實未有繳附喪失原籍證明之紀錄，才依法通知他補繳。梁文傑說，陸委會和移民署都有收到有關游智彬的檢舉，因為游是二○○四年之前就入籍台灣。游智彬收到移民署通知後，有回去拿除籍文件，這表示游認為台灣身分更有價值。

    游具中國身分卻擔任桃園市政顧問，有無法律問題？梁文傑說，桃園市的市政顧問是無給職，就看市長要不要聘這個人，這是觀瞻問題，和法律問題應該沒有關係。

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