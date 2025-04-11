要求中配補件證明喪失原籍 陸委會提四情況可具結替代

移民署全面清查中配及中國出生台商子女有無擁有中國戶籍，要求三個月內繳交「喪失原籍證明」，陸委會昨表示，有四項情況可用「具結」方式替代。（資料照）

2025/04/11 05:30

〔記者陳鈺馥、劉宛琳／台北報導〕移民署全面清查中配及中國出生台商子女有無擁有中國戶籍，要求三個月內繳交「喪失原籍證明」，受到朝野立委關注，國民黨團還要求政府應全面暫緩清查工作。陸委會昨表示，有四項情況可用「具結」方式替代。

陸委會發言人梁文傑指出，陸委會與主管機關研商後，初步認為四項情況可用「具結」方式替代。一、赴中恐有人身安全疑慮者。譬如政治、宗教因素，回去中國可能會被逮捕；二、重大傷病，且臥床、配合醫治療程、身體衰弱或行動不便者；三、十年來都沒有去過中國，亦即二○一五年一月一日起未曾赴中者；四、台商在中國所生的子女，若在中國出生不久後就返台定居，且主張從未在中國設籍，經主管機關審核確認者，也可用「具結」方式。

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梁文傑表示，現在接到通知單有提出反映的民眾，主要訴求是希望政府能提出替代方案，以免舟車勞頓，但政府基於「依法行政」，只能對客觀事實上「不能」或「不便之人」提出替代方案，沒辦法因當事人不願意，而免除其法定義務。梁文傑強調，不管是政治原因或重大傷病不能回去，若未來被查獲有赴中，主管機關仍會要求繳交「喪失原籍證明」。

國民黨團要求暫緩 梁文傑：要有法律依據

對於國民黨團要求政府全面暫緩清查，梁文傑回應，政府是為了讓想留在台灣的人都留在台灣，所以先發通知書，在人道及法律之間有好的平衡，在法律沒有變更前，政府就是有依法行政的義務，要暫緩也要有法律依據。

梁強調，二○○四年修正兩岸條例第九條之一，建立單一身分制度後，已明確規定不論先來後到，取得台灣身分多久，都不能同時擁有對岸身分。該條文在修正時便已提供六個月過渡期給當事人信賴保護；六個月屆滿後，若當事人仍持有中國身分，就不存在信賴基礎。

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