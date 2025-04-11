立委促落實盟邦「公眾溝通」 外交部：預算遭刪 窒礙難行

外交部政務次長陳明祺回應，對重要友邦的不同黨派都有所接觸，但相關預算被立法院刪凍，等於完全沒有預算的情況下，外館進行相關工作非常困難，尤其在外交拓展窒礙難行。（資料照）

2025/04/11 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕民進黨立委昨在立法院外交委員會詢問，外交部應做好對美國不同黨派的溝通策略，同時善用資源和管道維持與各智庫關係。外交部政務次長陳明祺回應，對重要友邦的不同黨派都有所接觸，但相關預算被立法院刪凍，等於完全沒有預算的情況下，外館進行相關工作非常困難，尤其在外交拓展窒礙難行。

完全沒預算 外館工作相當困難

據立法院三讀通過的中央政府總預算案，外交部「媒體政策及業務宣導費」項下一億一一二七萬元預算全數遭刪，原定執行內容包括維持公眾外交、重要外交文宣業務，並以多元媒體管道辦理公眾溝通業務，以及製作國情資料、國情紀錄片等。駐外使領單位的基本行政工作維持、外館於駐地媒體刊登國慶特刊文宣活動及相關媒體宣導製作、託播及刊登等經費，亦含括其中。

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民進黨立委沈伯洋質詢時表示，美國智庫對於「援助烏克蘭」、「對北約組織態度」等議題進行民調，顯示共和黨支持者和民主黨支持者仍有分歧，凸顯我外交單位公眾溝通的重要性。

沈認為，外交部公眾溝通雖有僑委會幫忙，主力仍應在外交部。他詢問，世界各國民眾對特定議題的想法會「跟著政黨走」，目前外交部對不同黨派的溝通策略、分頭並進狀況如何？

陳明祺回應，與友邦不同黨派都有所接觸，不過在民眾溝通、形象塑造的部分遇到很大的問題，就是相關預算已被立法院刪凍，外館相關工作，尤其外交擴展有窒礙難行之處。

沈伯洋表示，他擔心人民態度一旦轉變，政治人物也必須跟著做，對（盟邦）人民的溝通，其實很需要媒宣相關費用。

民進黨立委陳冠廷質詢時關切，外交部應將論述朝向「鞏固台灣利益等於鞏固美國利益」等方向調整。他指出，美國智庫「美國企業研究所」（AEI）分析，美對台關稅不應為三十二％，第一時間替台灣說話。陳說，台灣必須要掌握詮釋權和話語權，像AEI能夠第一時間出來替台灣說話，相關部會必須快速回應或比他們更早。

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