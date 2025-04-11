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    警消年改覆議案 立院今表決 綠：破壞財政 藍：一定否決

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，藍白惡修「警察人員人事條例」，讓年改走回頭路，引起社會更大的憤怒。（資料照）

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，藍白惡修「警察人員人事條例」，讓年改走回頭路，引起社會更大的憤怒。（資料照）

    2025/04/11 05:30

    〔記者陳政宇、劉宛琳／台北報導〕立法院今天將召開全院委員會，處理行政院所提「警察人員人事條例」覆議案。民進黨團批評，藍白害怕大罷免而急需籠絡鐵票倉，竟無視年金永續及年輕世代權益，破壞國家財政紀律，如今又因心虛，藉關稅議題掩蓋反年改修法的社會怒火。

    國民黨團先前已表示，該條例修正案是讓警消退休後能安身立命，結果行政院長卓榮泰卻要剝奪警消們的權利，國民黨團深表遺憾，只要提出覆議案，立法院一定會否決。

    國民黨團首席副書記長羅智強昨也回應，處理「警察人員人事條例」覆議案是週三朝野協商的結論，民進黨團的幹部也簽名了，現在卻連協商結論也要推翻，民進黨團打算六度癱瘓行政院長卓榮泰嗎？

    綠批藍藉關稅議題掩蓋社會怒火

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，「國民黨執意把台灣綁進中國，選對的人走對的路，選錯的人關稅一二五％。」關稅是目前社會最關注的議題，希望在野黨心口如一，挺台灣就拿出實質行動，別再選錯邊散播「疑美論」，或逼政府做出不利國家發展的政策；若在野黨有任何建設性且可行的建議，行政團隊絕對樂意接受。

    關於「警察人員人事條例」覆議案，吳指出，民進黨團主張今天先進行關稅專案報告，待覆議期限內的下週二再處理覆議案；藍白的劇本則是將兩者綁在一起，意圖以關稅議題稀釋社會對覆議案的關注。

    吳思瑤批評，藍白惡修「警察人員人事條例」，讓年改走回頭路，引起社會更大的憤怒，在野黨要籠絡鐵票倉，卻因為心虛，才策略性綁在一起，為了政治需求而犧牲民生及年輕世代的權益，無視年金的永續，更影響國家的財政。

    吳提到，「警察人員人事條例」只是反年改的第一部曲，後續還有更大規模、擴及公教的反年改議案。她提醒，年金改革好不容易達成正向效益，以及相對的世代公平，但改革成果恐被破壞殆盡。

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