重申無人機「地獄景象」嚇阻中國 美印太司令：台灣投資方向與美一致

美軍印太司令帕帕羅昨重申，美國必須大力提升無人自主系統，並部署台海打造令敵軍卻步的「地獄景象」。他也證實，台灣正在與美國進行方向一致的投資。（美聯社檔案照）

2025/04/11 05:30

〔記者方瑋立／綜合報導〕美軍印太司令帕帕羅昨於美國眾院軍委會重申，為有效嚇阻中國可能對台灣發動的攻擊，美國必須大力提升無人自主系統的發展與部署，在台灣海峽打造令敵軍卻步的「地獄景象」（hellscape）。他證實，台灣正在與美國進行方向一致的投資。

北京去年對台軍事施壓擴大三倍

美國聯邦眾議院軍事委員會昨就「印太區域的軍事部署與國安挑戰」舉行聽證會。帕帕羅示警，中國日益增長的侵略性行為，以及前所未有的軍事現代化，包括人工智慧（AI）、極音速武器、太空能力等多項領域的進展，已對美國本土、盟友與夥伴構成真實且嚴重的威脅。

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他指出，中國解放軍在二○二四年對台灣施加軍事壓力的規模，比過去擴大了三倍。他也在書面證詞中重申，中國在台灣周邊的侵略性軍事行動並非純粹軍演，而是為武力犯台所進行的「排演」。

對於帕帕羅長期主張「地獄景象」構想，應如何融入印太司令部規模更大的嚇阻架構，以及美方如何協助確保台灣投資正確的能力，使其嚇阻構想可行，帕帕羅以俄烏戰爭中的黑海戰場為例指出，該處部分作戰空間中的部隊，並不需要取得制空權或制海權，就能以低人員損耗的方式，阻止對手取得優勢，此正是「地獄景象」的本質。意即將水下、水面無人載具，空中無人系統及滯空攻擊彈藥等武器系統整合，並在共通的指管框架下操作，以達最大效能。

帕帕羅證實，台灣正進行這些投資，且必須與美方投資方向一致。對於美國應如何加速武器交付，以提升台灣自衛能力，帕帕羅表示，關鍵在於去除部分情況下不必要的官僚限制，如放寬供應基地的限制、增進認證並穩定金流，以資助下游交貨期較長的計畫，就能大幅提高生產能力。他認為，每項提供的防禦能力，都能對中國產生三至五倍的槓桿嚇阻作用。

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