關稅衝擊 藍綠批蔣萬安無明確對策

台北市長蔣萬安（左一）十日出席市議會施政報告及備詢，對於市議員鍾佩玲質詢因川普關稅受影響廠商救助政策時一度動氣。（記者塗建榮攝）

2025/04/11 05:30

遭質疑找地方首長開會是政治作秀 蔣回嗆議員惡意扭曲

〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安昨起到市議會進行兩天的施政報告及答詢，美國高關稅衝擊成為焦點，尤其蔣萬安剛開完北北基桃四市首長會議，民進黨議員鍾佩玲認為，明知關稅是中央職權卻找地方首長開會，是「政治作秀」，蔣萬安動氣回嗆，脣槍舌劍毫不退讓；但在社會民主黨議員苗博雅追問四市共識要輪流開美國商品採購會，「北市府要採購何種商品？」並質疑沒有新對策時，蔣卻答不出話，形成強烈對比。

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鍾佩玲質詢說，蔣萬安將關稅和罷免議題連結，讓人失望；明知關稅是中央職權，卻找四位同黨首長開會，明顯是「政治作秀」。蔣萬安不滿說法，回嗆並與鍾佩玲脣槍舌劍，火藥味十足，鍾佩玲耐著性子說「市長可不可以請你聽我好好說完？」蔣萬安卻仍激動批評說，中小企業第一線承受的壓力是地方政府要協助，民進黨議員惡意扭曲，一方面強調關稅是中央職權，又要他向議會報告；從總統賴清德到閣揆卓榮泰都說要團結，但綠營又聲援罷免，稱是民主展現，「讓大家非常錯亂」。

台北因應方案 苗博雅：沒有新內容

社會民主黨議員苗博雅則說，蔣萬安先在臉書貼文說「台北已經準備好了」，還在市政會議指示各局處因應，但提出的方案都是行之有年的規定，包括編列工程預備費、物調費等，完全沒有新內容，如何因應新的變局？並問四市首長說要輪流開美國商品採購會，「請問北市府要採購何種商品？」「台灣進口最多的美國商品又是什麼？」蔣萬安未答，僅說會跟美商一起合作，方向很明確。

秦慧珠：施政報告未見救經濟具體主張

國民黨議員秦慧珠也關切說，施政報告未見他「團結一致救經濟」的內容，不知具體主張為何？肯定他迅速召開府內會議、拜訪產業工會，至於要將超徵的卅四．五億元拿來補助產業，再加上第二預備金，可動用金額達四十餘億，建議補貼失業勞工，同時研議降地方稅。

蔣萬安：必要時啟動短期上工方案

蔣萬安表示，市府在產業、勞動、財政、青年方面都有很具體的方案，包含地方稅緩繳或分期繳款，初期利息補貼與紓困機制，中長期輔導企業厚實專業及數位永續轉型，必要時啟動「台北隊接住您」短期上工方案，穩定就業市場，反批中央方案是畫大餅，沒有具體細節，連衝擊評估報告都要到下週才會出來。

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