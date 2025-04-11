進松指部拍攝軍機、洩作戰計劃機密 空官夫妻涉共諜案 更審共判104年

空軍退役中校孫緯、現役少校劉芸雅夫婦被控共諜案，高等法院高雄分院更一審昨宣判，分別共判處47年和57年徒刑。孫男在2021年元月，夾帶手機進入松山指揮部重要軍事管制區域拍攝軍機。圖為衛戍第二戰鬥隊在松山基地展示戰力。（資料照）

2025/04/11 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍退役中校孫緯、現役少校劉芸雅夫婦被控共諜案，高等法院高雄分院更一審昨天宣判，認定兩人各觸犯國家機密保護法四罪，分別共判處四十七年和五十七年徒刑，均未併執行刑。仍可上訴。

據悉，主嫌劉聖恕（廿年定讞）任職空官少校教練機教官期間，透過其岳父引介，結識中共國安部人員陳若宸（化名）被吸收。

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退役上校劉聖恕 吸收孫緯夫妻

二○一三年二月，劉聖恕自空軍官校基本飛行組上校副組長退役後，找上尚未退役的孫緯和劉芸雅夫婦成立空殼公司，讓對岸匯入資金，做為洩密、刺探軍機的佣金。

孫男因沉迷職棒簽賭並負債，於二○一六年被吸收，在二○二一年元月，以致贈年節禮品予舊識長官，夾帶手機進入松山指揮部重要軍事管制區域拍攝軍機。

劉婦後來也被吸收，擔任國防大學少校採購官及「漢光演習」安全督導官期間，刺蒐演訓等機密後輾轉交付對岸。

設空殼公司 中國匯入洩密酬金

劉婦還謊稱因教學、製作範本需要，向龔姓、鄧姓（兩人有罪定讞）和劉姓（無罪定讞）等三名少校，索取國軍作戰計畫等機密文件，孫緯夫婦被高檢署高雄分署依違反國家安全法、國家機密保護法等罪起訴。

前年高雄高分院審結宣判，孫緯夫婦分別併處執行刑十九年六月和廿年六月，案經上訴最高法院，國安法部分判有罪定讞，兩人入監執行，違反國家機密保護法則發回重審。

高雄高分院更一審昨天宣判，認定孫緯夫婦各犯四罪，孫男分處有期徒刑十四年、十三年、十四年和六年；劉婦分處十六年、十七年、十六年和八年，均未併執行刑。

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