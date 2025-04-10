竹市連署衝刺 罷團批高虹安有負市民所託

新竹市雙罷連署踴躍，罷團指高虹安執政亂糟糟，籲市民站出來連署，讓竹市恢復正常運轉。 （記者洪美秀攝）

2025/04/10 05:30

林志潔︰執政2年多 市政一團糟 自己還涉貪有罪

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、舔共立委鄭正鈐）二階連署進入最後衝刺連署書階段，新竹雙罷總部昨發出第二波文宣，鎖定罷免涉貪停職的高虹安為主，新竹雙罷總部發言人陽明交大法律學者林志潔說，高虹安不是新竹人，利用藍白合的棄保操作當上市長，除自己深陷官司被停職，市政更是一團糟，有負市民所託，籲市民踴躍罷免連署，讓竹市恢復正常運轉。

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熱中擺拍、住豪宅 爭議不斷

林志潔說，承載許多市民期待的高虹安已執政兩年多，但除熱中擺拍、住在豪宅、豪車接送，市政治理可謂一塌糊塗。包括政務官紛紛離職，自己被判貪污有罪，卻不斷消費棒球場；施政承諾跳票，工程延宕，各種流標，全國民調與評鑑成績，連續兩年倒數墊底。

民進黨竹市黨部主委施乃如表示，國民黨鄭正鈐除護航亂政亂刪預算，讓攸關民生及青年租屋補貼等各種預算亂刪掉外，根本沒為竹市做什麼或爭取過什麼，還跟著傅崐萁到中國屈膝聽講，當舔共傅隨組織。

罷團控國民黨籍里長辱罵志工

新竹市雙罷免總部領銜人戴振博表示，有志工遭國民黨籍武功里長陳海鋒出言辱罵及恐嚇騷擾，指陳海鋒不僅違反行政中立，還用手機近距離拍攝，營造壓迫氣氛，除踐踏民主制度，也違反選罷法，是嚴重失格，不配擔任基層公職。

陳海鋒受訪稱，因里內阿姨去市場簽了罷免連署書，但搞不清楚什麼事就簽罷免連署，因阿姨想拿回連署書，才帶她去拿回已簽的連署書，沒有阻擾罷免連署行為。

罷團則痛批陳海鋒拿民眾墊背，試圖弱化辱罵志工的不當行為，為維護名譽和罷團志工權益，將訴諸法律，正面對決。

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