《台東》拒借罷賓造勢 天后宮：壓力沈重

2025/04/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」原預計本週五晚間在台東天后宮辦造勢大會，並獲廟方同意出借場地，但廟方昨天突發聲明指因壓力沉重，不介入政治鬥爭，已婉拒借地；挫賓團隊批判黃建賓身為民意代表，理應尊重民主制度，卻疑似透過政治施壓阻撓人民正當集會，已嚴重破壞民主原則。

挫賓團隊批黃建賓阻撓正當集會

台東天后宮說，原訂十一日晚間出借廣場給大罷免宣講活動案，由於壓力沉重、董監事會與董事長林有德討論決定，已向借場地代表表達本宮基於不介入政治鬥爭漩渦立場，婉拒出借廣場辦活動。

請繼續往下閱讀...

挫賓團隊表示，原於四月三日詢問場地租借事宜，並獲天后宮同意借場，未料經過一個禮拜，竟於活動前兩天臨時遭退場，團隊對此表示十分遺憾。

黃辦盼尊重天后宮、勿潑髒水

挫賓團隊說，活動場地可以再找，場地可以被奪走，民主的聲音不會被噤聲，這樣的打壓，只會讓更多人看清黃建賓的真面目，也更加堅定挫賓團隊完成罷免的決心，呼籲台東鄉親，一起站出來，用選票教訓這種踐踏人民的行為，真正把主權拿回自己手上。

黃建賓辦公室表示，天后宮已經有對外發表聲明：「不涉入大罷免行動婉謝出借場地」，完全尊重天后宮的立場，也希望罷免團體可以尊重天后宮，不要再用潑髒水的方式，在台東這片土地製造仇恨跟分裂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法