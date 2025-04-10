罷免洪孟楷 二階連署破3萬份

公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，清明節連假期間積極衝刺，昨天宣布第二階段罷免連署書已突破三萬份。（記者羅國嘉攝）

2025/04/10 05:30

〔記者陳奕劭、董冠怡／新北報導〕公民團體「罷洪刻不容楷」推動罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷，清明節連假期間積極衝刺，昨天宣布第二階段罷免連署書已突破三萬份，距離三萬八七六四份的法定門檻只差八千多份；罷團表示，感受到民意的強烈支持，將招募更多志工掃街，趕在四月底前力拚到五萬份連署書，彰顯廣大民意對不適任立委的反撲。

「罷洪刻不容楷」罷團表示，許多熱心民眾主動成立連署站或邀請志工到家中收件指出，從三月十四日啟動第二階段連署以來，截至昨天不到一個月已收到三萬零二九一份連署書，距離門檻已達標約七成八。

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罷團說，許多志工在大街小巷辛苦奔波，就算遭遇不同意見民眾的阻撓或言語攻擊仍堅守崗位，團隊將結合連署站，組成小蜜蜂團隊在街頭快閃、爭取更多的友善店家設點、連署車巡迴社區等多元方式提高連署份數。

另外，新北市除了六位藍委全數被提議罷免，也有四位綠委被提議罷免並進入二階的連署階段，發起罷免綠委張宏陸的公民團體「走投無陸」表示，昨天與發起罷免蘇巧慧、吳琪銘及市議員陳乃瑜的其他罷團，一起到中央選舉委員會領取連署人名冊格式，今天起展開二階連署。

四位綠委的二階連署法定門檻，蘇巧慧是二萬五七○七份、吳琪銘是二萬九○七二份、張宏陸二萬二二○二份、李坤城是二萬六五七六份，以昨天領取連署名冊格式推算，四位綠委被提議罷免的二階連署期限約到六月八日左右。

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