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    首頁　>　政治

    關中黨職併公職溢領351萬 法院判應返還確定

    前考試院長關中「黨職併公職」溢領351萬元，最高行政法院判關中應返還確定。（記者楊國文攝）

    前考試院長關中「黨職併公職」溢領351萬元，最高行政法院判關中應返還確定。（記者楊國文攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕前考試院院長關中因「黨職併公職」遭追討溢領的三百五十一萬多元，關中繳還溢領款後，提起行政訴訟，台北高等行政法院認為，處分書送達關中時，已超過一年時效規定，判銓敘部應返還三百五十一萬多元，不過，台北高等行政法院更一審改判關中敗訴；關中不服上訴，最高行政法院昨駁回上訴，關中應返還該三百五十一萬多元確定。

    立法院二○一七年四月三讀通過「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」（簡稱社團年資處理條例），規定須於一年內追討「黨職併公職」溢領退休金。

    銓敘部清查發現，共兩百廿名公職人員退休年資併入黨職計算領取退休金，其中，關中溢領高達三百五十一萬多元。銓敘部二○一八年五月十一日做成追繳處分，同月十七日送達關中收受，要求繳回溢領款。關中提起訴願遭駁回，繳回溢領款後，提起行政訴訟。

    台北高等行政法院審理認為，銓敘部追繳處分書送達關中收受，已超過一年時效，屬逾期處分，判關中勝訴。最高行政法院認為，「一年」時效僅為「訓示」規定，請求權時效並未消滅，廢棄發回北高行更審。北高行更一審改判關中敗訴。關中不服上訴。最高行認為，銓敘部追繳溢領款三百五十一萬多元，於法有據，判關中敗訴確定。

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