因應美關稅 基北北桃將共享資訊

因應美國關稅風暴，台北市政府昨召開基北北桃四市會議共商策略，將共推共享產業及勞動監測資訊等因應措施。（記者羅沛德攝）

2025/04/10 05:30

〔記者甘孟霖、施曉光／台北報導〕美國總統川普的關稅大刀對台灣經濟造成影響，台北市長蔣萬安號召基北北桃四縣市首長昨進行會議，並達成共同挑戰不迴避、即刻展開應變方案、呼籲中央啟動中長期支持、中央與地方攜手團結共渡困難局勢等共識，四市也將共推共享產業及勞動監測資訊、建立跨區就業服務平台、推動物價及經濟監控機制等因應措施。

籲中央與地方攜手團結共渡困難

國民黨主席朱立倫今晚將召集十六個藍、白營執政地方縣市及學者專家，在國民黨智庫舉行「縣市長聯合對策會議」。國民黨表示，在野大串聯，全國總動員，正面迎戰關稅挑戰！

請繼續往下閱讀...

朱今召集藍白執政縣市共商對策

蔣萬安與新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑昨在台北南港生技園區會面，首長們公開致詞後閉門會商約廿分鐘，隨後共同受訪發表聲明。

蔣萬安致詞呼籲中央趕快研擬政策接住勞工，放下對立救經濟，團結才是正道；侯友宜表示，經濟龍頭的基北北桃共同呼籲、支持政府對外關稅談判；張善政認為，中央推動「對等零關稅」釋出善意，但提醒不應濫用，否則對產業恐造成傷害；謝國樑則表示，會代表基隆企業反映第一線的意見。

在會後的四市聲明中指出，共同策略包含共享產業與勞動監測資訊，啟動大量解雇、無薪假或失業變化的資料共享，做為政策調整預警；建立跨區就業服務平台；推動物價及經濟監控機制，建立物價穩定工作群組，嚴防惡性漲價、監控通膨或通縮訊號；強化海外市場拓展合作，協調四市資源合辦海外拓銷、商品展示與產業招商活動。四市也將輪流舉辦美國商品採購會，提供利息補貼及延稅申請。

四位首長也承諾，將以最大的誠意與實際的行動和中央協力守住產業，讓台灣在危機中再次進化。張善政再次說明，今、明兩年稅收不會太好，為免壓縮到明年的預算，呼籲將二○二四年超徵的五二八三億元稅收用於企業紓困，投入額度可以再討論。蔣萬安、侯友宜則認為，中央提出的八八○億元補助不夠，到底要多少，如何快速的到位，這是企業最關心的，中央政府要快速的回應企業的需求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法