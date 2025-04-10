為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    因應美關稅 基北北桃將共享資訊

    因應美國關稅風暴，台北市政府昨召開基北北桃四市會議共商策略，將共推共享產業及勞動監測資訊等因應措施。（記者羅沛德攝）

    因應美國關稅風暴，台北市政府昨召開基北北桃四市會議共商策略，將共推共享產業及勞動監測資訊等因應措施。（記者羅沛德攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者甘孟霖、施曉光／台北報導〕美國總統川普的關稅大刀對台灣經濟造成影響，台北市長蔣萬安號召基北北桃四縣市首長昨進行會議，並達成共同挑戰不迴避、即刻展開應變方案、呼籲中央啟動中長期支持、中央與地方攜手團結共渡困難局勢等共識，四市也將共推共享產業及勞動監測資訊、建立跨區就業服務平台、推動物價及經濟監控機制等因應措施。

    籲中央與地方攜手團結共渡困難

    國民黨主席朱立倫今晚將召集十六個藍、白營執政地方縣市及學者專家，在國民黨智庫舉行「縣市長聯合對策會議」。國民黨表示，在野大串聯，全國總動員，正面迎戰關稅挑戰！

    朱今召集藍白執政縣市共商對策

    蔣萬安與新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑昨在台北南港生技園區會面，首長們公開致詞後閉門會商約廿分鐘，隨後共同受訪發表聲明。

    蔣萬安致詞呼籲中央趕快研擬政策接住勞工，放下對立救經濟，團結才是正道；侯友宜表示，經濟龍頭的基北北桃共同呼籲、支持政府對外關稅談判；張善政認為，中央推動「對等零關稅」釋出善意，但提醒不應濫用，否則對產業恐造成傷害；謝國樑則表示，會代表基隆企業反映第一線的意見。

    在會後的四市聲明中指出，共同策略包含共享產業與勞動監測資訊，啟動大量解雇、無薪假或失業變化的資料共享，做為政策調整預警；建立跨區就業服務平台；推動物價及經濟監控機制，建立物價穩定工作群組，嚴防惡性漲價、監控通膨或通縮訊號；強化海外市場拓展合作，協調四市資源合辦海外拓銷、商品展示與產業招商活動。四市也將輪流舉辦美國商品採購會，提供利息補貼及延稅申請。

    四位首長也承諾，將以最大的誠意與實際的行動和中央協力守住產業，讓台灣在危機中再次進化。張善政再次說明，今、明兩年稅收不會太好，為免壓縮到明年的預算，呼籲將二○二四年超徵的五二八三億元稅收用於企業紓困，投入額度可以再討論。蔣萬安、侯友宜則認為，中央提出的八八○億元補助不夠，到底要多少，如何快速的到位，這是企業最關心的，中央政府要快速的回應企業的需求。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播