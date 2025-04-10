誤指外交人員是共諜 徐巧芯道歉

國民黨立委徐巧芯誤指外交部北美司人員是被調查中的「共諜」。（資料照）

2025/04/10 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委徐巧芯昨質詢國安局長蔡明彥時，爆料稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，正由國安局調查中。蔡明彥則是當場提醒徐，資料有誤也恐違「個資法」，但徐仍指稱何男現職為「外交部北美司專委」，外交部長林佳龍昨受訪也指徐巧芯資訊錯誤。徐巧芯稍晚透過新聞稿致歉聲稱，何姓助理因與外交部常任文官何男「同名同姓」，因此質詢時不慎用了錯誤的照片。

事後稱「同名同姓」用錯照片

徐巧芯昨於立院外交及國防委員會質詢時，爆料稱吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，正由國安局調查中。她並簡報秀出一名「何姓男子」的名片、照片及職務經歷，以及與其他嫌疑人的關係圖，指稱該男子現職為「外交部北美司專委」。

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蔡明彥答詢示警 恐違個資法

蔡明彥答詢時示警，徐的資料可能有誤，且恐有違反「個資法」疑慮。不過，徐巧芯仍堅稱其資料來源都是「網路公開」，不會有違法疑慮，「我在網路上查到的資訊不都是公開資訊嗎」？她也質疑，這些照片都是從外交部網站上可以看到的，若有個資問題是不是外交部要注意一下？

林佳龍昨主持「尋找台灣」全球徵片競賽記者會後，接受媒體聯訪表示，聽聞立法院傳來的新聞他也很驚訝，馬上去查，應該是錯誤，可能是名字很像，但並非外交部北美司人員，應該有誤。

有關前外交人員疑涉共諜案是否感到驚訝？林佳龍說，徐所指涉案件已在調查中，但就外交部現在同仁而言，徐的說法是有錯的，其他案件如何，國安局強調在偵查中，不便評論。

據了解，外交部北美司確實有一名何姓專委，但徐巧芯誤植該何員相片、姓名，且其職務經歷與徐質詢簡報所展示資訊完全不符。

徐昨傍晚致歉聲稱，被國安調查的「何姓助理」與外交部常任文官何男「同名同姓」，質詢時不慎用了錯誤的照片，已立刻撤下，她向何先生道歉。

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