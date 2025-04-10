公民5號罷免影片喊話 長照福利不能凍 變紅的立委要全刪

攝影師周以文（左）與陳世杰導演（右）。（Taiwan Action提供）

2025/04/10 05:30

〔記者鍾志均／台北報導〕「Taiwan Action公民罷免影片」集結台灣百位影視工作者共同參與，昨推出「公民５號」罷免影片，由金鐘最佳編劇陳世杰攜手台北電影獎最佳攝影周以文，以短片訴說長照福利在藍白立委濫權下將面臨的可怕後果，直言「長照的福利不能凍，變紅的立委要全刪」。

影片一開始有位坐著輪椅的長者被看護推著，罷免志工向前搭話表示「婆婆請支持罷免」，便將傳單遞給長者，沒想到長者接過傳單後，簡單翻閱一下便將傳單丟在地上，示意看護繼續往前推，推到一半看護就消失了，只剩孤單的長者在畫面中。

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陳世杰在「長照不能凍」罷免短片中，從市井小民有感的長照切入，由於他的父親兩年前過世前，家中曾使用政府的長照服務，對於便民快速的申請過程留下深刻印象，透過影片道出長照福利在藍白立委濫權下的後果。

陳世杰說：「台灣邁入超高齡社會，每五人就有一人是老年人口，即使是青壯世代，也要面臨負擔家人照護壓力及自己也將老去的問題。」提醒大家「人會老」是不分黨派和政治傾向，若再不關心自身權益，到時光是被推著輪椅出去曬太陽，都會成為奢望。

國民黨立委去年底提案並三讀通過「就業服務法修正案」，開放八十歲長者不需巴氏量表即可聘請外籍看護工。看似好事一樁，卻將造成看護人力嚴重短缺，連帶排擠中重症及弱勢家庭聘僱外籍看護的權益，導致真正最需要照服支援的家庭反而孤立無援，只有財力較強的家庭和健康尚能自理的案主能聘請到外籍看護。

陳世杰表示，大家也許覺得國家穩定、吃飽睡飽就好，「長輩可能覺得年輕人現在搞這些事情是搞亂社會，但他們沒有想到，現在年輕人在奮鬥，不光是為下一代，也是為上一代的他們著想」。

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