「切割傅 國民黨就不會沉淪」 張峻：500份連署書 很多是黨員

花蓮議長張峻（左二）響應罷傅，繳交首波連署書500份。（微光花蓮提供）

2025/04/10 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕前國民黨花蓮黨部主委、花蓮縣議會議長張峻七天前表態支持罷免國民黨立委傅崐萁，昨繳交首波連署書，整疊厚達五公分、五百多份，張峻強調「這是第一波，後面還有」，這批連署書很多是國民黨的黨員所簽，他都親自協助核對，這些黨員都認為，只要與傅崐萁切割，就不會讓國民黨向下沉淪。

張峻說，這只是開始，後續會陸續把更多完成的連署書，分批交給微光花蓮團隊，讓這場由民意發起的正義行動不斷向前。罷免，是憲法賦予人民的權利；這不是報復，是淨化。「微光已現，行動正在進行，我們不會停下腳步」。

請繼續往下閱讀...

「花蓮人，請放心出來連署！」罷傅團體《微光花蓮》指出，由領銜人從議長張峻手上接下這厚厚一疊的連署書，目前收到的連署書已經達到一定的份量，將在近日宣布，相信透過張峻的行動會繼續帶來一波熱潮，「花蓮人勇敢站出來一起簽下」。

無黨籍花蓮縣議員楊華美，最近也與團隊們進行陸戰掃街，她在臉書上貼文說，罷免傅崐萁是一場不分藍綠、不分顏色的公民運動，是花蓮的政治需要重開機的一場運動，此時此刻，瓦解傅崐萁這個利益、權力結構的手段，需要所有花蓮人一起勇敢站出來。

國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮說，他認為張峻口口聲聲說是正藍，過去還擔任過國民黨幹部，所以讓一些曾經共事的朋友感到很心痛，也感到不值啦！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法