二階罷免連署 20藍委過5成門檻

罷免國民黨立委二階連署，已有羅智強等廿位藍委連署突破法定門檻的五成。圖為花蓮民進黨黨公職人員呼籲民眾踴躍參加罷免傅崐萁連署。（資料照）

2025/04/10 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕罷免國民黨立委二階連署持續進行中，據統計，已有羅智強等廿位藍委連署突破法定門檻的五成，盼能衝破一三○％安全門檻，但仍有馬文君、陳超明等十五名泛藍立委連署尚未突破五成。罷團人士分析，在非都會地區上，除了需面對地方勢力的壓迫，交通往返、設置連署站等也較為不便，接續會以小蜜蜂、舉辦小型活動來衝刺連署。

非都會區 續以小蜜蜂方式衝刺

罷免羅智強團體「大安強強滾」昨宣布收件兩萬四千份，已達法定門檻。一位罷團核心幹部透露，二階連署達法定門檻大約有二至三案，很多都是在七成、六成打轉，仍需一週至兩週才能達到安全門檻。

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據罷團網站顯示，若以法定門檻為目標，目前有廿位藍委連署進度過半，包含台北羅智強、徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆；新北葉元之、廖先翔、洪孟楷、林德福、張智倫；桃園牛煦庭、涂權吉、魯明哲、邱若華；台中羅廷瑋、江啟臣、廖偉翔、黃健豪；花蓮傅崐萁及台東黃建賓。

另外，桃園呂玉玲、萬美玲、新北新店羅明才、基隆林沛祥、新竹市鄭正鈐、竹縣林思銘、徐欣瑩、苗栗邱鎮軍、無黨籍陳超明、台中顏寬恒、楊瓊瓔，以及南投游顥、馬文君、彰化謝衣鳯、雲林丁學忠等十五位立委連署皆未達五十％。

一名罷團核心幹部受訪時透露，現在大家看到的數字是低於實際連署數，但為了達到安全數字，還是希望大家能踴躍簽署，他們除了以小蜜蜂的方式收取連署書外，也會在全國多加幾場小型活動，方便人不在戶籍地的青年朋友簽署。

罷免羅明才民團「拔羅波」領銜人吳柏瑋指出，有一些居民曾反映他們很害怕被查水表，不敢來連署。他直言，羅明才有一位主任是新店的里長，他們有一次在地方做連署時，該名里長就站在旁邊盯哨，導致里民感到不舒服、害怕。

「希望大家陪著我們勇敢一次！」吳柏瑋喊話，新店難得有人願意站出來為了民主，去對抗一個統治了卅年的黑暗勢力，若你覺得新店應該要被改變，希望能保護台灣、抵抗中國在台滲透協力者，就請站出來，只有罷免羅明才新店才會更好。

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