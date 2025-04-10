防中共滲透黨工 民進黨研擬急難救助計畫

民進黨立委王定宇表示，國安局報告指出，遭起訴的共諜案，現役及退役軍人占六成，涉案原因多半是經濟困難而被中共收買，且從目前資訊顯示，民進黨工被賄絡的金額高於國軍，黨中央應慎防此事。 （資料照）

2025/04/10 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕中國對台滲透攻勢不斷，近日接連爆出民進黨助理及黨工遭吸收成為共諜，引發關注。兼任民進黨主席的總統賴清德昨指示中央黨部，比照當初照顧資深黨員的方式，研議急難救助計畫，以防黨工因經濟困頓而讓中共有可乘之機。

總統府總統辦公室諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮三人涉嫌國安案件，北檢訊後向法院聲押獲准；前立法院長游錫堃辦公室前助理盛礎纓，涉洩密中國被限制出境。四人已陸續被民進黨地方黨部除名，並報黨中央處分，中評會最晚本月底做最後處置。

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民進黨昨召開中常會，與會者轉述，兼任民進黨中常委的立委王定宇提及，國安局報告指出，遭起訴的共諜案，現役及退役軍人占六成，涉案原因多半是經濟困難而被中共收買，且從目前資訊顯示，民進黨工被賄賂的金額高於國軍，黨中央應慎防此事。賴清德裁示，黨部要提供一套機制，協助生活遭逢巨變的黨工，並請黨秘書長林右昌研議相關計畫。

黨內人士說明，賴清德曾在選後捐出選舉補助款，針對老黨員設立急難紓困救助需求辦法，未來能否比照、避免黨工因經濟困難而讓中共有機可乘，仍須討論財源及救助方式。

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