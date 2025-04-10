520又來亂？ 蔡明彥：共軍拼湊例行演習 啟動快

國安局長蔡明彥昨在立法院外交及國防委員會答詢表示，中國「海峽雷霆2025A」軍演像是例行演訓的拼湊。（記者廖振輝攝）

2025/04/10 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國人民解放軍四月一日起實施為期兩天的環台挑釁軍演，國安局長蔡明彥昨在立法院外交及國防委員會答詢表示，中國此次軍演新的發展趨勢，比較像是例行演訓的拼湊，而影音、圖卡等文宣又似乎成為演習心理戰的重點。至於共軍在五二○是否會有更大規模行動，蔡指出，中共這類（由訓轉演）的演習啟動會非常快，一旦共軍船艦開始動員，我們對其動態皆有所掌握。

展現中共整肅軍隊 仍能演習

民進黨立委沈伯洋質詢指出，中國此次軍演輿論操作、文宣攻勢很多，網路攻擊也有做相關影片，其中用語似乎與過去有所不同，國安單位對此是否有所應對？

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蔡明彥回應，中國試圖透過輿論戰、爭議訊息的操作，加大對台文攻武嚇的總體成效，宣傳部分也可看到中國官宣影音動畫，似乎這次推播的力度比過去更大。不過，蔡指出，中共此次演習本身，軍事上比較像是例行演訓的拼湊，變成對台針對性演習，這是比較新的發展趨勢。另在文宣操作上，影音圖卡的操作，似乎又是此軍演心理戰的重點。

民進黨立委李坤城關切中國此次軍演是否匆促發動？蔡明彥表示，時間點上有此意思，因為距總統賴清德三月十三日國安談話後已過二至三週；不過，時間點的特殊之處，在於美國國防部正進行壓制中共、維護區域現狀的印太戰略布局規劃，讓中共覺得可能必須要有反制的動作。

蔡強調，中共對台軍演不僅演給外界看、也是「演給內部看」，正值中共整肅共軍東部戰區重要將領，演習對內有其政治功能，一方面讓「軍心集中」，不去在乎政治動盪與政治清洗、整肅的議題，另方面也讓外界知道，即使內部有整肅、清洗，中共仍具備組織相當規模演習的能力。

民進黨立委陳俊宇詢問，五月廿日總統就職週年，中國是否可能進行更大規模行動？蔡明彥說，從海峽雷霆-2025A起已注意到共軍「拼湊」例行演習的特徵，包括結合北部戰區、山東艦的遠海長航及相關例行性的「聯合戰備警巡」，配合爭議訊息操作造成國人恐慌。國安局會配合國安單位與國防部，發揮聯合情監偵的系統，盡可能預先掌握相關動態。

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