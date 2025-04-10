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    首頁　>　政治

    移民署通知游智彬須繳喪失原籍證明

    新黨副秘書長游智彬（右二）昨晚表示，有收到移民署通知，限期要求繳交「喪失原籍證明文件」。圖為游智彬等人昨在內政部外舉行記者會，控訴內政部移民署破壞陸配家庭。（記者廖振輝攝）

    新黨副秘書長游智彬（右二）昨晚表示，有收到移民署通知，限期要求繳交「喪失原籍證明文件」。圖為游智彬等人昨在內政部外舉行記者會，控訴內政部移民署破壞陸配家庭。（記者廖振輝攝）

    2025/04/10 05:30

    〔記者陳鈺馥、李容萍、林哲遠／綜合報導〕內政部移民署全面清查中配及中國人士來台定居有無放棄中國戶籍，當年未繳「喪失原籍證明文件」者，須於限期內繳交，逾期將被註銷台灣身分及戶籍；據透露，長期在台進行促統工作的新黨副秘書長游智彬，也在這一波通知名單中。

    游稱公部門弄丟文件

    游智彬昨晚表示，有收到移民署通知，限期要他繳交「喪失原籍證明文件」，他是一九九五年憑著入境證入籍台灣，迄今超過卅年，當初公部門把相關文件弄丟，害他這次栽跟頭，這完全是公部門亂政、騷擾人民。而媒體能獨家取得此消息，是哪個公務員洩密的？他一定追究到底。整件事已違反中華民國憲法、民法、行政法，他會到地檢署告發，要打法律戰和輿論戰，捍衛自身權益，今將先赴移民署前召開「游智彬具中國籍？投案記者會」。

    據了解，為落實兩岸單一戶籍制度，移民署開始依法通知在台灣的中國籍配偶，以及在中國出生、之後入籍的中國人士，須在三個月內繳交喪失原籍證明等文件，否則恐遭撤銷在台定居、戶籍及台灣身分。

    知情官員透露，游智彬是一九八三年生，出生地為中華人民共和國福建省漳浦縣，一九九五年憑著入境證在台灣設籍。游在二○○四年之前就取得台灣身分，也在這一波要回去除戶籍的通知名單中。

    另外，中國對台統戰及滲透攻勢不斷，內政部昨表示，經清查發現廿二個辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體，有十九個會務未正常運作，比率高達八十六％，有會址登記於同一地址致查訪未果、未依人團法開會及申報財報等情事，內政部依法查訪並予以警告及限期改善處分，但其中六個團體屆期仍未改善，已依法予以解散。

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