移民署要求補繳喪失原籍證明》立委：政府應速擬配套 協助中配補件

移民署要求中國配偶補繳喪失原籍證明，民進黨立委黃捷指出，政府要求雖有理，但應提出完善配套。（資料照）

2025/04/10 05:30

傅崐萁：希望政府懸崖勒馬

〔記者陳政宇、劉宛琳、施曉光、王冠仁／台北報導〕中國配偶接獲移民署通知，要補繳「經海基會驗證之喪失原籍公證書」等文件，否則將在三個月內撤銷在台定居證，引發不少在台定居多年的中國配偶恐慌。民進黨立委昨強調，依法行政有必要，但需協助執行困難者，相關單位應盡速研擬替代方案並提供諮詢專線。國民黨立委則希望政府懸崖勒馬，不要在台灣內部找敵人。

吳思瑤：窒礙難行處可溝通

民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，在台灣生活的人都要依循法制，至於執行面是否有窒礙難行之處，大家可以溝通，但執法與公權力不容挑戰，也不容許特殊人士享有特權。

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民進黨立委黃捷指出，兩岸條例規定國人不得擁有雙重戶籍，且明定需於二○○四年修法的六個月內放棄中國戶籍，相關查核沒有立即且完全落實，造成現在可能違法的既存狀況，政府要求雖有理，但應提出完善配套。

民進黨立委沈伯洋亦接獲相關陳情，他透露，有些中配來台已逾二十年，放棄中國戶籍的資料早已不知蹤影，加上健康因素、政治風險等，甚難親自回中國補件。沈也說，相關部會已開始協調，很快會有後續配套措施。

國民黨則質疑，民進黨口口聲聲守護人權，結果卻用政治鬥爭，粗暴踐踏在台生活數十年的陸配及其家庭，「新移民沒有時光機，不要讓陸配媽媽找除籍證明！」國民黨團總召傅崐萁表示，希望民進黨政府懸崖勒馬，不要在台灣內部找敵人，政府趕快團結朝野，這才是當務之急。

駁「政策翻車」申請提早退休 移民署長：是基於生涯規劃

昨也傳出移民署長鐘景琨申請提早退休，就是因「政策翻車」所致。對此，鐘受訪說，他提早退休與近來引發風波的中配政策無關，是基於生涯規劃，回歸家庭生活、調養身體。

據悉，移民署是在去年底著手進行中配要繳交喪失原籍證明的前置作業，經分析、清查在台十四萬多名中配的背景與資料，本月初正式寄出通知書給一萬多名中配。鐘在上月就提出退休申請，當時尚無法「預知」此事效應。

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