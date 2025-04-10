為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    共諜案頻傳 蔡明彥：不分黨派 全面清查

    國安局長蔡明彥昨受訪表示，共諜案涉及背叛國家、傷害國家利益行為，國安情報團隊將積極蒐證，不分黨派做到全面清查，主要希望達到速查、嚴懲兩目的。（記者廖振輝攝）

    國安局長蔡明彥昨受訪表示，共諜案涉及背叛國家、傷害國家利益行為，國安情報團隊將積極蒐證，不分黨派做到全面清查，主要希望達到速查、嚴懲兩目的。（記者廖振輝攝）

    2025/04/10 05:30

    立委籲國會助理納「接密查核」 調查局：涉個資需先修法

    〔記者方瑋立／台北報導〕共諜案件頻傳，國安局長蔡明彥昨表示，共諜案涉及背叛國家、傷害國家利益行為，國安情報團隊將積極蒐證，不分黨派做到全面清查，主要希望達到速查、嚴懲兩目的，目前已積極與法務部磋商，盤點相關法制精進加強空間，國安法部分條文已進入討論，盼透過修法讓國安機制更具韌性，避免中共統戰或滲透。

    蔡：盼修法強化國安機制 速查嚴懲

    民進黨立委羅美玲、陳俊宇、陳冠廷等人昨質詢時，也關心國會助理可否由國會辦公室主動納入「接密查核」機制，或在錄用前提供可疑資訊以供人事審核。調查局長陳白立說，執行上沒有困難，但因涉及個人隱私與資料，建議應修法完備相關法令。

    立法院外交及國防委員會昨邀蔡明彥進行「國家安全情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

    針對共諜案情況，國安局統計自二○二○年至今起訴一五九人，蔡明彥受訪說，國安情報團隊針對可能的犯行一定會積極蒐證，務必做到全面清查、不分黨派。國安局已和法務部積極磋商，重新盤點並檢視相關法制有無再精進加強的空間，盼讓國安機制更具韌性，避免中共對台統戰或滲透。

    羅美玲質詢表示，其前助理也成滲透目標，調查局一定是長期跟蹤調查涉案人，但各國會辦公室徵人時僅看履歷，無法得知涉案情況，國安單位是否有辦法針對國安做出警示？

    陳白立回應，這涉及「刑事訴訟法」有關偵查不公開的問題，在案件執行前提供示警，在法律上是有限制的。調查局當然希望在最短時間內偵破，目的是瓦解其危害的產生。

    蔡明彥答詢時指出，中共對台進行在地協力者或共諜的布建，常會全面式篩選特定目標，如軍中重要單位，以刺探機敏情資，支撐未來對台進行軍事活動。此外，更會接觸重要黨政或立院內部人士，這些單位較易接觸到政府核密資料，如內部人員安全查核機制不夠健全，自然會產生漏洞問題。

    陳冠廷詢問，若國會辦公室主動行文，調查局可以協助查核嗎？陳白立說明，調查局現行依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」範圍，其中正面表列有一三二八個職位需特殊查核，尚不含國會助理。查核執行上雖無困難，但畢竟是侵入性做法，涉及被查核人私密的個人資料及隱私，應由該法主管機關行政院人事行政總處擴大查核範圍，要有法令依據才會比較完備，法務部會提出建議修法方向。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播