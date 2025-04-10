共諜案頻傳 蔡明彥：不分黨派 全面清查

國安局長蔡明彥昨受訪表示，共諜案涉及背叛國家、傷害國家利益行為，國安情報團隊將積極蒐證，不分黨派做到全面清查，主要希望達到速查、嚴懲兩目的。（記者廖振輝攝）

2025/04/10 05:30

立委籲國會助理納「接密查核」 調查局：涉個資需先修法

〔記者方瑋立／台北報導〕共諜案件頻傳，國安局長蔡明彥昨表示，共諜案涉及背叛國家、傷害國家利益行為，國安情報團隊將積極蒐證，不分黨派做到全面清查，主要希望達到速查、嚴懲兩目的，目前已積極與法務部磋商，盤點相關法制精進加強空間，國安法部分條文已進入討論，盼透過修法讓國安機制更具韌性，避免中共統戰或滲透。

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蔡：盼修法強化國安機制 速查嚴懲

民進黨立委羅美玲、陳俊宇、陳冠廷等人昨質詢時，也關心國會助理可否由國會辦公室主動納入「接密查核」機制，或在錄用前提供可疑資訊以供人事審核。調查局長陳白立說，執行上沒有困難，但因涉及個人隱私與資料，建議應修法完備相關法令。

立法院外交及國防委員會昨邀蔡明彥進行「國家安全情報工作暨國家安全局業務報告」，並備質詢。

針對共諜案情況，國安局統計自二○二○年至今起訴一五九人，蔡明彥受訪說，國安情報團隊針對可能的犯行一定會積極蒐證，務必做到全面清查、不分黨派。國安局已和法務部積極磋商，重新盤點並檢視相關法制有無再精進加強的空間，盼讓國安機制更具韌性，避免中共對台統戰或滲透。

羅美玲質詢表示，其前助理也成滲透目標，調查局一定是長期跟蹤調查涉案人，但各國會辦公室徵人時僅看履歷，無法得知涉案情況，國安單位是否有辦法針對國安做出警示？

陳白立回應，這涉及「刑事訴訟法」有關偵查不公開的問題，在案件執行前提供示警，在法律上是有限制的。調查局當然希望在最短時間內偵破，目的是瓦解其危害的產生。

蔡明彥答詢時指出，中共對台進行在地協力者或共諜的布建，常會全面式篩選特定目標，如軍中重要單位，以刺探機敏情資，支撐未來對台進行軍事活動。此外，更會接觸重要黨政或立院內部人士，這些單位較易接觸到政府核密資料，如內部人員安全查核機制不夠健全，自然會產生漏洞問題。

陳冠廷詢問，若國會辦公室主動行文，調查局可以協助查核嗎？陳白立說明，調查局現行依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」範圍，其中正面表列有一三二八個職位需特殊查核，尚不含國會助理。查核執行上雖無困難，但畢竟是侵入性做法，涉及被查核人私密的個人資料及隱私，應由該法主管機關行政院人事行政總處擴大查核範圍，要有法令依據才會比較完備，法務部會提出建議修法方向。

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