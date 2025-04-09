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    《新竹》藍籲停罷 竹市議員曾資程：尊重公民權

    美國祭全球對等關稅，台灣立院藍白也籲停止大罷免行動，但竹市議員曾資程認為站在街頭推罷免連署是公民權的實現。（擷取自曾資程臉書）

    美國祭全球對等關稅，台灣立院藍白也籲停止大罷免行動，但竹市議員曾資程認為站在街頭推罷免連署是公民權的實現。（擷取自曾資程臉書）

    2025/04/09 05:30

    駁斥分裂國家、破壞團結說法 強調憲法保障行使權利

    〔記者洪美秀／新竹報導〕美國對全球祭出對等關稅等重大政策，台灣也受到衝擊，此時立院藍白認為執政的民進黨應停止大罷免行動，並稱罷免是分裂國家及破壞團結及浪費資源。對此，新竹市議員曾資程指出，選舉、罷免、創制、複決是憲法保障的公民權利，應尊重人民公民權利的行使，才是公民社會應有的素養。

    認應積極防止中國洗產地

    曾資程說，美國祭出關稅築起貿易壁壘，過去數十年建構的自由貿易經濟模型，大國大利小國小利將變成大國大損小國小損的局面，美國是世界強國大國，川普總統經貿智庫幕僚豈有不知的道理，但為什麼還要祭出關稅政策，甘冒大不韙反自由貿易之道而行，他認為這是美中貿易戰爭擴大所延伸放大絕的手段，目前政府應積極防止中國洗產地，並阻斷紅色供應鏈，這是兩強國比實力比耐力的時刻，直到中國倒地無法威脅世界霸權地位為止。

    他也認為，總統賴清德及行政團隊已針對各種情勢，擬定各項措施，從零關稅談起，讓危機變轉機，如此台灣經濟能轉骨變大人。且買賣股票有賺有賠，他也提醒投資股市審慎評估，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

    重談關稅 讓危機變轉機

    但如今民眾走上街頭連署快閃，面對藍白支持者說罷免是分裂國家、破壞團結、浪費資源的話語，曾資程也質疑，若這樣的邏輯為真，那台灣每四年定期的中央、地方選舉是不是就不用舉辦，如果選舉罷免是分裂國家破壞團結，那是不是長期單一政黨執政，像共產黨一黨專政，難道這是大家要的嗎？

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